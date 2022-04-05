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Россияне пытались нелегально вывезти из страны более 150 млн рублей
За месяц войны жители России пытались вывезти, не декларируя, около 159 млн руб. Ранее власти страны запретили вывозить более $10 тыс. наличными одному россиянину
Россияне пытались нелегально вывезти из страны более 150 млн рублей
Фото: Reuters / Others
5 апреля 2022 г.

С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, до конца марта жители страны пытались незаконно переместить за границу около 158 млн руб, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). Это на 55% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. За месяц таможенники выявили 1078 таких правонарушений, при этом годом ранее их было 815.

Ранее российские власти запретили вывозить из страны более $10 тыс. наличными. Под нарушение этого запрета подпадает почти каждый второй случай, установленный ФТС, и половина из указанной суммы. В аналогичном периоде 2021 года зафиксировано 489 случаев нелегального «экспорта» денег на 67 млн рублей, «импорта» — 326 фактов на 57 млн.

По словам замглавы ФТС Олега Губайдулина, большая часть попыток вывезти наличные из России вызваны беспокойством людей за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкций.

Количество правонарушений нарушений также выросло после снятия ограничений по коронавирусу и открытия авиасообщения, причем чаще всего россияне пытались вывезти деньги в Турцию, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Желающие вывезти деньги из страны чаще всего везут рубли, доллары или евро в багаже или в одежде, не скрывая их, заявили таможенники.

Запрет на вывоз из России более чем $10 тыс. наличными действует со 2 марта. Раньше вывозить такую сумму было возможно при ее декларировании на таможне. Также Центробанк ограничил переводы россиян и компаний в валюте за рубеж, однако 1 апреля смягчил ограничения. Теперь физлица смогут переводить $10 тыс. в месяц со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом, а денежные переводы граждан из недружественных стран приостановлены на полгода.

28 февраля также был подписан указ о специальных экономических мерах в ответ на западные санкции, введенные против России из-за войны в Украине. Этим указом с 1 марта президент Владимир Путин запретил резидентам предоставлять валюту по договорам займа нерезидентам и зачислять ее на счета и вклады, открытые за пределами России. Указ Путина также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки не позднее трех рабочих дней со дня зачисления дохода в валюте.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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