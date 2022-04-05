Зеленский рассказал, что будет с переговорами после зверств российских военных в Буче

Даже после раскрытия преступлений российскими военными в Буче переговоры с Россией необходимо продолжить. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский. Ранее он утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности. #Зеленский #переговоры #Буча #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война