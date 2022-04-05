ПОЛИТИКА
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Зеленский рассказал, что будет с переговорами после зверств российских военных в Буче
Даже после раскрытия преступлений российскими военными в Буче переговоры с Россией необходимо продолжить. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский. Ранее он утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности. #Зеленский #переговоры #Буча #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Зеленский рассказал, что будет с переговорами после зверств российских военных в Буче / Others
5 апреля 2022 г.
Истории
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