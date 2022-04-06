ПОЛИТИКА
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Турецкие волонтеры передали помощь боснийцам в Рамадан
Волонтеры из Фонда по делам религии Турции (TDV) и немецкого Турецко-исламского союза по делам религий (DİTİB) посетили приюты для детей и дома престарелых и инвалидов в Боснии и Герцеговине. По случаю священного месяца Рамадан они передали продукты и другую необходимую помощь. #trtнарусском #Рамадан #Босния #Герцеговина #волонтеры #TDV #DİTİB #БоснияиГерцеговина
Турецкие волонтеры передали помощь боснийцам в Рамадан / Others
6 апреля 2022 г.
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