Турецкие волонтеры передали помощь боснийцам в Рамадан

Волонтеры из Фонда по делам религии Турции (TDV) и немецкого Турецко-исламского союза по делам религий (DİTİB) посетили приюты для детей и дома престарелых и инвалидов в Боснии и Герцеговине. По случаю священного месяца Рамадан они передали продукты и другую необходимую помощь. #trtнарусском #Рамадан #Босния #Герцеговина #волонтеры #TDV #DİTİB #БоснияиГерцеговина