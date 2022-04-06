ПОЛИТИКА
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Лавров назвал резню в Буче попыткой сорвать российско-украинские переговоры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о массовых убийствах жителей города Буча в Киевской области. Он назвал сообщения о причастности российской армии к военным преступлениям «провокацией» и объяснил происходящее попыткой сорвать переговоры. #Лавров #Буча #резня #переговоры #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Лавров / Others
6 апреля 2022 г.
Истории
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