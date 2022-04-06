За месяц войны с Украиной количество желающих вступить в «Единую Россию» выросло в шесть раз по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил источник РИА «Новости». Некоторые из членов партии сдают партбилеты, но это происходит на фоне «тысяч» вступающих, рассказал собеседник агентства.

«В марте в партию «Единая Россия» вступило в шесть раз больше человек по сравнению с февралем. Партийные билеты сдают, но это единицы на фоне тысяч выступающих в партию», — заявил источник.

Так он ответил на вопрос об изменении числа желающих вступить в партию после начала войны в Украине. Сейчас в партии состоят около 2 млн человек, также у нее 600 тыс. сторонников.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна предложила Евросоюзу ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия». По его словам, Польша считает необходимым ввести ограничения против всех членов «партии Путина», так как «не только он ответственен» за ситуацию в Украине.

Также польский премьер предложил ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, а исключение сделать только для гуманитарных виз для тех граждан России, которые хотят покинуть страну. По его словам, против России необходимо ввести «четкие, сильные санкции».

Комментируя эту информацию, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», заявил, что польский премьер «слетел с катушек» и в ответ предложил рассмотреть вопрос о санкциях против правящей партии Польши «Право и справедливость».

В 2021 году опрос «Левада-центра» показал резкое падение популярности «Единой России» среди москвичей. Если в апреле прошлого года доля горожан, готовых проголосовать за «Единую Россию», составила 15%, то в том же месяце 2019 года таких респондентов было 25%. Более того, эта доля оказалась в два раза меньше, чем было в феврале по результатам всероссийского опроса, когда 27% опрошенных были готовы голосовать за «Единую Россию».

На выборах в Мосгордуму в 2018 году, по информации СМИ, кандидаты от власти получили разрешение скрывать свою связь с «Единой Россией». Это было сделано из-за падения партийных рейтингов. Впоследствии самовыдвиженцами на выборы пошли многие губернаторы-члены партии, которые решили не баллотироваться от нее по той же причине.