Замминистра внутренних дел Сергей Лебедев заявил, что ведомство вместе с Генпрокуратурой рассматривает возможность предоставить силовикам доступ к базам данных банков и операторов связи. Это необходимо для борьбы с киберпреступностью, а отслеживание информации в реальном времени позволит оперативно устанавливать мошенников и быстро блокировать счета. Его слова цитирует «Интерфакс».

«Анализ имеющейся в программном комплексе информации в режиме реального времени позволит, с одной стороны, правоохранителям оперативно получать значимые сведения, направленные на раскрытие преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и установление виновных лиц, а также незамедлительно инициировать блокирование счетов, используемых злоумышленниками, принимать меры по возмещению ущерба, причиненного гражданам», — отметил Лебедев.

По его словам, нужно интегрировать базы данных банковских учреждений и операторов связи в федеральную платформу, содержащую сведения о совершенных преступлениях в сфере информационных технологий.

Содержащаяся в объединенной базе информация об используемых преступниками счетах, абонентских номерах или сайтах позволит банкам и операторам связи проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов, сказал замминистра.

В прошлом году было выявлено около 90 тыс. лиц, совершивших дистанционные хищения, что на 32% больше по сравнению с 2020 годом, рассказал он. Также правоохранители выявили на 37% больше лиц, занимавшихся торговлей наркотическими средствами через интернет.

Ранее TRT на русском писал о том, что, по данным Microsoft, хакерская группа Nomelium, которую в США связывают с российской Службой внешней разведки (СВР), за четыре месяца совершила 22 868 новых атак на сети IT-структур. В Microsoft заявляли, что последние данные о кибератаках подтверждают, что Россия «пытается получить долгосрочный доступ к различным звеньям в цепочке поставок и создать механизм слежения – сейчас или в будущем – для целей, представляющих интерес для российского правительства». Россия опровергла свое отношение к хакерским атакам на зарубежные сети, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления «проявлением слепой русофобии».