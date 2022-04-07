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В Москве открылся центр сбора гумпомощи беженцам из Украины
В Москве открылся единый центр гуманитарной помощи для беженцев. РПЦ с февраля организовала благотворительный сбор средств и продуктов для эвакуированных из Донбасса и пострадавших в зоне военных действий в Украине. За это время удалось привлечь порядка 194 млн рублей. #Москва #беженцы #trtнарусском #РПЦ #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
В Москве открылся центр сбора гумпомощи беженцам из Украины / Others
7 апреля 2022 г.
Истории
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