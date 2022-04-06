Из-за бойкота крупнейшими европейскими покупателями российского бренда нефти Urals федеральный бюджет недосчитался 302 млрд руб., сообщил Минфин. Кризис привел к тому, что вместо ожидаемых 790 млрд руб. так называемых дополнительных доходов (то есть налогов от цены барреля выше $44) бюджет получил меньше на треть (488 млрд руб.).

«Корректировка обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения», — сообщили в министерстве.

Война в Украине и санкции со стороны Запада привели к тому, что объем дополнительных доходов, которым до ограничений власти наполняли Фонд национального благосостояния, скатился до минимума с июня прошлого года. Хотя нефтяные котировки на мировых рынках достигли семилетних рекордов, российским нефтяным компаниям вряд ли удалось продать хотя бы один баррель по трехзначным ценам, отмечает The Moscow Times.

При этом средняя экспортная цена Urals в марте составила $89 за баррель, по информации Минфина, то есть каждая партия уходила зарубежным покупателям со скидкой около 20%. В начале месяца дисконт Urals составлял $10 за баррель, к его концу достиг $30. В начале апреля дисконт установил новый рекорд, когда трейдер Trafigura выставил на продажу партию с отгрузкой через Балтийское море по цене на $35 ниже Brent.

Bloomberg подсчитал, что к 23 марта морской экспорт нефти из России упал на 26%, до 3,63 млн баррелей в сутки. До этого, в середине месяца не смогли реализовать Urals «Сургунефтегаз», «Зарубежнефть» и Litascо (трейдер «Лукойла»).

При этом, по данным издания, несмотря на суровые санкции, Россия по итогам текущего года получит от экспорта нефти и газа почти $321 млрд — на треть больше, чем в 2021 году. Однако это произойдет только в том случае, если не будет введено эмбарго на продажи энергоносителей.

Ранее TRT на русском сообщал, что «Транснефть» была вынуждена ограничить прием сырья в трубы, поскольку лишних баррелей накопилось так много, что их стало негде хранить. Другие компании, возможно, столкнутся с необходимостью снизить добычу.