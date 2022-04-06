В ближайшие три десятилетия в Турции появится свыше 5 тыс. км скоростных магистралей и 10 тыс. км дорог с двусторонним движением. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, выступая на презентации Генплана развития логистики страны. По его словам, инвестиции в транспортную среду до 2053 года составят $198 млрд.

Согласно дорожной карте, представленной министром, через три десятилетия в стране будет 8325 км скоростных магистралей и 38 тыс. км дорог с двусторонним движением. Министр подчеркнул, что с 2003 по 2021 годы сеть магистралей в стране увеличилась до 3633 км хайвеев и 28647 км двусторонних полос.

При этом железнодорожная сеть за два десятилетия выросла до 13 тыс. км. К 2053 году ее планируется увеличить до 28,5 тыс. км, уточнил политик.

Всего же в стране проложат 8554 км железнодорожных линий, в том числе около 6196 км дорог для скоростных поездов и 262 километра линий сверхскоростных поездов.

«‎Мы с гордостью вывели нашу Турцию на 8-е место в мире и 6-е место в Европе в качестве страны-оператора высокоскоростных поездов. Введя в эксплуатацию железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс, мы обеспечили бесперебойное ж/д сообщение из Азии в Европу‎»‎, — подчеркнул Адиль Караисмаилоглу на презентации дорожной карты.

К 2023 году правительство планировало соединить высокоскоростными ж/д дорогами 18 провинций страны. Особое значение Турция придает транспортному сообщению между крупными городами — Стамбулом, Анкарой и Измиром.

Министр добавил: к 2053 году в стране откроют пять аэропортов для поддержки бурно растущей сферы туризма. Всего в республике будет действовать 61 воздушная гавань — сейчас в Турции 56 действующих аэропортов.

Адиль Караисмаилоглу уточнил, что в период с 2003 по 2021 год правительство вложило в транспортную отрасль свыше $172 млрд. Вклад отрасли в ВВП Турции за последние 20 лет министр оценил в $520 млрд.

К 2053 году Турция планирует инвестировать в транспортную инфраструктуру еще $198 млрд, отметил политик.

Инфраструктурные проекты Турции привлекают и иностранных инвесторов. В декабре 2021 года британский Standard Chartered Bank заключил сделку с турецким Минфином о «зеленом» финансировании высокоскоростной железнодорожной линии между городами Бандырма и Османели на северо-западе республики. Сумма инвестиций со стороны банка составит €1,24 млрд ($1,40 млрд).

17 марта 2022 года правительство Великобритании заявило об участии в инвестировании в строительство высокоскоростной железнодорожной линии между Анкарой и Измиром, третьим по размерам городом Турции. Сумма инвестиций составит рекордные $2,3 млрд.

Инвестиции в ж/д транспорт считаются «‎зелеными‎», поскольку поезда обеспечивают более низкий уровень выбросов парниковых газов в сравнении с автомобилями.