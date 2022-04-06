ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Хуже, чем в Буче: Жители Бородянки показали, что осталось от поселка
После освобождения Бородянки в Киевской области от российской армии в поселок смогли попасть журналисты. На опубликованных кадрах видны лишь руины. Точное число жертв пока неизвестно. Продолжается разбор завалов. Ситуация здесь может быть в разы хуже, чем в Буче и Ирпене, где обнаружены сотни убитых мирных жителей. #trtнарусском #Украина #Россия #бородянка #нетвойне #stopwar #война
Хуже, чем в Буче: Жители Бородянки показали, что осталось от поселка / Others
6 апреля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us