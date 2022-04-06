Хуже, чем в Буче: Жители Бородянки показали, что осталось от поселка

После освобождения Бородянки в Киевской области от российской армии в поселок смогли попасть журналисты. На опубликованных кадрах видны лишь руины. Точное число жертв пока неизвестно. Продолжается разбор завалов. Ситуация здесь может быть в разы хуже, чем в Буче и Ирпене, где обнаружены сотни убитых мирных жителей. #trtнарусском #Украина #Россия #бородянка #нетвойне #stopwar #война