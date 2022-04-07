Трасса Киев — Житомир превратилась в кладбище российской техники

Трасса Киев — Житомир теперь похожа на кладбище авто. На дороге встречается транспорт мирного населения, а также разбитая и брошенная техника российских военных. По сообщению ВСУ, Россия потеряла 676 танков, 1858 ББМ и 1322 военных автомобиля. #trtнарусском #Украина #Россия #житомир #нетвойне #stopwar #война #новости #трасса