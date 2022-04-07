Американский Сенат одобрил законопроект под названием «Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии», сообщается на сайте Конгресса. Благодаря нему президент США сможет заключать с украинским правительством договоры о немедленном ленд-лизе военного оборудования и снаряжения с отсрочкой оплаты.

Согласно законопроекту, программа ленд-лиза будет действовать до полного прекращения войны в Украине, в том числе кибератак и любых нападений на мирных граждан.

«Продолжением конфликта будет считаться любое нападение России на гражданское население Украины, в том числе с применением обычных вооружений, и любая кибератака на объекты критической инфраструктуры Украины, исходящие из России», — говорится в релизе.

Теперь документ должна одобрить Палата представителей. Если это произойдет, законопроект будет направлен на подпись президенту.

Именно по этой программе США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. Соответствующий закон действовал с марта 1941 года по август 1945 года, союзникам Вашингтона передали материалы на общую сумму более $50 млрд. Из них около $11 млрд пришлось на СССР. Это первое применение США ленд-лиза с 40-х.

С начала конфликта в Украине США неоднократно заявляли, что американские солдаты не будут участвовать в нем. При этом в середине марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине военную помощь на $1 млрд, в пакет вошли 9 тыс. противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, беспилотники и другие вооружения. Последним из предоставленных на сегодня американских пакетов помощи Украине стал шестой, на сумму $100 млн. Чтобы предоставить его, США собираются сократить траты на Минобороны и военное обучение. С 24 февраля общая сумма американской военной помощи Украине составила 1,7 млрд долларов.

Помимо прочего, в числе поставленной Вашингтоном Киеву техники — 800 ПЗРК «Стингер» (Stinger), 2 тыс. ПТРК «Джавелин» (Javelin), 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов. До этого в Украину были поставлены пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артиллерийских снарядов, 70 бронеавтомобилей «Хамви» и другая техника.

TRT на русском также писал, что США и НАТО совместно отправили в Украину партию ЗРК «Оса», разных модификаций С-300 и «Стрела» (SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14 по классификации НАТО) и управляемые ракеты Switchblade американской компании AeroVironment.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил американскую администрацию предоставить Киеву дополнительные оружие и технику. В своем последнем видеообращении он заявил, что «если не будет действительно болезненного пакета санкций против России, если не будет реально необходимой нам поставки оружия», то «это будет рассматриваться Россией, как разрешение идти дальше» и «начать новую кровавую волну в Донбассе».