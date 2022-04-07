Компании российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Евгения Пригожина, которые попали под санкции США и Евросоюза, попробуют обойти введенные ограничения через сирийских партнеров. Как сообщает известный журналист Майкл Вайс в материале для издания New Lines Magazine, ссылаясь на некие документы, с этой целью Россия выделила Сирии два кредита на общую сумму в $1 млрд с условием, что деньги будут использованы для платежей конкретным российским компаниям в течение полугода.

Документы о выдаче кредитов и использовании кредитных средств не являются новыми: соответствующие соглашения были достигнуты еще два года назад. Однако их содержание с внесенными впоследствии поправками стало известно журналистам в апреле 2022 года.

Соответствующие кредиты Сирии, по мнению издания, были выданы для того, чтобы российские бизнесмены могли использовать сирийский рынок для компенсации финансовых потерь, вызванных санкциями. Также планировалось, что российские компании будут вынуждать Сирию покупать свои товары по ценам выше рыночных. В списке товаров первой необходимости, упомянутых в договоре, пшеница, бензин и печное топливо.

Ранее, по словам источников New Lines, российская компания «СТГ Инжиниринг» (STG Engineering LLC), которой владеет Тимченко, уже предлагала поставлять в Сирию пшеницу по цене $319 за тонну, хотя цена на международном рынке на тот момент не превышала $283. При этом российская пшеница не была доставлена своевременно, «соглашения относительно ее закупки зависли на несколько месяцев, потому что отсутствовала подпись с российской стороны, и русские не торопились». Качество этого продукта и других закупаемых товаров не соответствовало международным стандартам.

Сирийская сторона «была недовольна этим соглашением из-за его невыгодных условий» и что у нее было «чувство унижения и разочарования в связи с тем, что российские товары и услуги не доставляются в соответствии с обещаниями, а жалобы на задержки остаются без внимания». В то же время российские власти работали с «ненужной бюрократической проволочкой», пересмотром условий в последнюю минуту и взвинчиванием цен.

В документах, помимо прочего, речь идет о принадлежащей Пригожину компании «Евро Полис» и STG Engineering LLC. «Повара Путина» Пригожина не раз Пригожина обвиняли в связи с российской военной разведкой через ЧВК «Вагнера», которая отправляла бойцов в Украину, Сирию, Ливию и ЦАР. После работы наемников в Сирии Дамаск пообещал «Евро Полис» LLC 25% всех доходов от энергетических месторождений, отбитых у ИГ, говорится в публикации.

В начале текущего года вице-премьер пророссийского правительства Крыма Георгий Мурадов предложил российским регионам, опасающимся напрямую сотрудничать с сирийским режимом, использовать порты аннексированного полуострова для поставок продукции. Он также напомнил, что существует совместный крымско-сирийский торговый дом, один филиал функционирует в Крыму, а другой — в Сирии. В 2021 году сообщалось, что две российские компании — Capital Limited и East Med Amrit — приступят к работам по разведке нефти и газа в Восточном Средиземноморье.

Россия помогала Сирии и ранее: в 2020 году было выделено более $1 млрд помощи на восстановление инфраструктуры, промышленности и религиозных объектов. Целью выделения средств называли возвращение в страну беженцев.