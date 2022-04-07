Представители рынка услуг такси в России рассказали РБК, что ожидают появления новых проблем, в частности, ухудшения качества поездок и появления нелицензированных водителей — «бомбил». Также они заявили, что возможно повышение платежей по лизинговым договорам, увеличение стоимости новых транспортных средств и запчастей, а также их дефицит, рост стоимости ОСАГО, отсутствие роста цен на поездки, падение спроса на услуги такси и текучка кадров среди водителей.

Из-за низкой стоимости поездок на фоне роста цен на автомобили и запчасти водители такси фактически перестали зарабатывать, рассказал изданию исполнительный директор таксопарка «КомфортСервис» Дмитрий Коваленко. Это, по его словам, вынуждает водителей уходить из сферы. Грядущий уход «Ситимобила» с рынка (планирует прекратить работу с 15 апреля) еще более ухудшит положение водителей, так как сведет к минимуму конкуренцию среди агрегаторов, считает он.

То, что работа таксопарков стала убыточной, подтверждает и владелец компании GDel Андрей Складчиков. «Мы надеемся на поддержку агрегаторов и государства, готовы обсуждать возможные критерии и KPI для ее получения, — заявил он. — В противном случае уже скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы», что убьет сервис, а о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно».

По его словам, «любая кризисная ситуация в стране приводит к тому, что люди в поисках работы из других сфер идут в такси, но это все носит временный характер, из-за просадки в заказах и, как следствие, небольшого заработка». Еще один собеседник на рынке отметил, что новые водители «быстро уходят из-за большой нагрузки и маленькой зарплаты», а среди существующих — наблюдается существенный отток.

По мнению Коваленко, из-за описанных проблем «в ближайшее время стоит ждать, что такси перестанет быть безопасным транспортным средством».

Чтобы справиться с возникшими трудностями, необходимы субсидии на покупку автомобилей такси на федеральном уровне, а также каникулы «для выплат по лизингу на полгода и доступ для таксопарков к дешевым кредитам с целью рефинансирования лизинга». Об этом РБК заявила исполнительный директор «Национального союза такси» Наталья Лозинская.

В конце марта мэрия Москвы попросила правительство позволить таксистам и таксомоторным компаниям приобретать полисы ОСАГО на срок от одного месяца вместо года. Также мэрия увеличила размер субсидий на покупку автомобилей и каршеринга, однако один из собеседников РБК на рынке такси обратил внимание, что эти выплаты таксопарки получат только в 2023 году, «когда уже будет поздно».