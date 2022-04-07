Министр нефти Ливии Мухаммед Аун обвинил администрацию президента Джо Байдена в отступлении от принципов уважения суверенитета североафриканской страны после того, как американская дипломатия недавно выдвинула предложение по формированию международного механизма, который бы позволил контролировать и распределять нефтяные доходы на национальном уровне. Министр выразил сожаление, что некоторые местные политики поддерживают соответствующую инициативу.

Идея была представлена в беседе с Anadolu послом США Ричардом Норландом, который выразил опасения, что сохранение тенденции на поляризацию ливийской политической элиты повышает риски для национальной нефтяной отрасли.

«Мы предлагаем создать механизм для управления доходами от нефти до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по более широким политическим вопросам», — сказал дипломат. По его словам, инициатива необходима для того, чтобы средства шли на нужды населения «с прозрачностью и подотчётностью».

Параллельно Норланд заметил: в период, когда глобальные покупатели нуждаются в дополнительной нефти, ливийцы могли бы извлечь выгоду из ситуации.

Шантаж нефтью

Ливия обладает самыми крупными доказанными запасами нефти в Африке. Этот факт не может не порождать подозрения, что вариант с развитием местного нефтегазового сектора может рассматриваться западными столицами в качестве дополнительного средства стабилизации глобальных рынков.

В последнее время западные импортеры российского сырья пытаются подстраховаться в условиях, когда торговля с Россией становится практически невозможной с учетом ее активной экспансии на суверенной территории Украины.

По состоянию на март, нефтедобыча в североафриканском государстве достигала показателя в 1,2 млн баррелей в сутки. До начала событий «арабской весны» Ливия производила около 1,8 млн баррелей нефти в сутки, а соответствующая отрасль давала стране 70% ВВП и обеспечивала 90% поступлений в госбюджет.

Нефть и газ Джамахирии на тот момент покрывали соответственно 9,6 и 2,7% европейского импорта. Главными покупателями ее нефти в 2010 году выступали такие игроки, как Италия (28%), Франция (15%), Германия (10%) и Испания (10%).

Эскалация гражданского конфликта отразилась на работе энергетического сектора. За период с 2010 по 2015 годы объем нефтедобычи в Ливии уменьшился почти вчетверо, упав до показателя в 400 тыс. баррелей. Некоторое время спустя бывшая Джамахирия смогла довести этот уровень до 1 млн баррелей в день, однако процесс застопорился из-за ситуации двоевластия. Дерзкая наступательная операция одиозного маршала Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году парализовала отрасль, а ситуация вокруг нее превратилась в его инструмент шантажа.

Пекло сырьевой войны

Кризис двоевластия сохраняется по сей день, однако основная линия разлома сейчас проходит между премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой (Триполи) и приведенным к присяге восточными органами власти Фатхи Башагой (Тобрук), экс-главой МВД. Риск консервирования такого баланса сил взвинчивает нервы глобальных игроков, предпринимавших за последние несколько лет попытки купировать проблему, продвигая формат общенационального процесса примирения через запуск всеобщих выборов.

Министерство нефти Ливии оказалось на стороне Башаги.

Ливийские официальные лица в разговоре с The Wall Street Journal сообщили, что с бывшим министром внутренних дел около месяца назад напрямую связывались представители Белого дома, чтобы выяснить, сможет ли он гарантировать стабильные поставки нефти в случае, если российский экспорт прекратится. Однако, по общим экспертным оценкам, попытка частично покрыть потребности покупателей из Европы потребует от Ливии увеличения производственных мощностей. Работа над этим может занять долгие месяцы.

Кроме того, военные риски по-прежнему слишком велики, чтобы можно было уверенно говорить о способности Ливии участвовать в кампании по замещению. В начале марта объем нефтедобычи резко обрушился ниже отметки в один миллион баррелей после того, как парамилитарные формирования блокировали Эш-Шарару, крупное месторождение, которое находится под управлением Akakus Oil Operations — совместного проекта Национальной нефтяной компании (NOC) и европейцев, в том числе Repsol (Испания), OMV (Австрия) и Total (Франция).

Инструмент влияния

Инициатива по созданию механизма контроля над нефтяными доходами Ливии была воспринята российскими экспертами как элемент общих усилий США по стабилизации глобального рынка энергоносителей, особенно если учесть историческую роль местного производителя в удовлетворении спроса европейского покупателя. Кроме того, есть предположение, что формирование внешней системы по надзору за распределением доходов может служить своего рода инструментом по воздействию на фигуры локального политического поля.

Тем не менее, в разговоре с TRT на русском старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи усомнился в этой версии. По его словам, высказанная Норландом инициатива предполагает управление нефтяными доходами, а не самой нефтью. Так что это финансовый вопрос, подчеркивает эксперт.

«В отношении экспорта углеводородов Ливии позиция западных держав очень проста. Ливия добывает более 1,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что это будет продолжаться. Любое заметное падение ниже этой психологической планки будет считаться проблематичным», — пояснил собеседник TRT на русском. По словам Харшауи, никакого видимого давления со стороны западных стран по поводу необходимости фактического увеличения добычи пока не оказывается.

«Если охваченная кризисом Ливия сможет удержаться на уровне 1,2 или 1,3 млн баррелей в сутки, то западные планировщики сочтут, что это «достаточно хорошо». Люди знают, что Ливия неустойчива», — подвел итог эксперт.