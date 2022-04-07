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«Цифровым кочевникам» в Кыргызстане помогут комфортно работать
Иностранным специалистам из сферы IT в Кыргызстане создадут благоприятные условия для работы
«Цифровым кочевникам» в Кыргызстане помогут комфортно работать
Фото: Reuters / Others
7 апреля 2022 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил проработать вопрос о создании благоприятных условий для «цифровых кочевников» — специалистов, занятых в сфере IT и коммуникаций (ИКТ). Об этом сообщает пресс-служба президента.

С этой целью кабинету министров республики предстоит решить несколько задач. В частности, правительству необходимо будет разработать упрощенный порядок регистрации иностранных граждан, имеющих квалификацию в указанных сферах и занимающихся созданием программных продуктов. Эта процедура должна, помимо прочего, предусматривать подачу онлайн-заявления.

Также президент поручил упростить процедуру оформления виз иностранцам, имеющим квалификацию в сфере ИКТ и занимающихся разработкой программ. Будет упрощена и процедура трудоустройства иностранцев, а также для них будет организован единый информационный портал по оказанию консультативной помощи.

Жапаров поручил создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний в сфере ИКТ на площадку свободной экономической зоны «Бишкек» и в Парк высоких технологий.

Как подчеркивает пресс-служба президента, эти меры направлены на привлечение в Кыргызстан «современных креативных и высококвалифицированных специалистов в сфере ИКТ, инвесторов и предпринимателей, открытие новых предприятий, развитие инновационных проектов и высокотехнологичных отраслей экономики».

Ранее Министерство цифрового развития Кыгызстана сообщало, что в стране наблюдается заметный рост числа россиян после начала военной операции в Украине. Так, если в январе текущего года на регистрационный учет в Кыргызстане ежедневно вставали в среднем 403 гражданина РФ, то в марте — 609 человек. По мнению экспертов, приток российских специалистов в Кыргызстан и другие страны региона будет способствовать развитию местных экономик.

В январе 2022 года Россия и Кыргызстан на промышленной выставке в Дубае заключили договор о постройке атомной электростанции на территории республики. Предполагается, что АЭС малой мощности будет построена на базе реакторной установки РИТМ-200Н. В меморандуме двух стран также прописано содействие «Росатома» в развитии ядерной инфраструктуры республики и совместная работа по повышению квалификации научно-технического персонала в разных областях мирного использования атомной энергии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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