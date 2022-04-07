В Челябинске откроется класс Федеральной службы безопасности, причем учеников в него будут принимать на конкурсной основе. Десятиклассники образовательного центра №5 станут изучать дисциплины по направлениям подготовки Академии ФСБ, проходить физическую и психологическую подготовку, а также осваивать дополнительную программу.

Пилотный ли это проект, после апробирования которого подобные классы откроются по всей России, — пока неясно. Но очевидно, что власти не жалеют денег на «патриотическое воспитание», а само слово «патриот» становится в стране чуть ли не сакральным.

Богатая программа

С начала войны в Украине российские госструктуры начали активно тратить деньги на «патриотизм», сообщило The Moscow Times. Журналисты издания провели целое расследование и обнаружили более 80 таких тендеров на портале госзакупок на общую сумму 900 млн рублей. Только на обучающие видео для школьников Министерство просвещения выделило 300 млн рублей. Их патриотический контент, по задумке чиновников, должен сформировать у детей «российскую гражданскую идентичность» для «поддержания общественной безопасности».

На тематические онлайн-уроки российская академия образования решила выделить 21 млн рублей. На них школьникам расскажут про День народного единства, День сотрудников ОВД, День добровольцев, 100-летие Всесоюзной пионерской организации и другие памятные даты российской истории.

Власти Челябинской области пошли дальше и посчитали, что виртуального контента и устных уроков для воспитания патриотизма недостаточно. Поэтому челябинских детей привлекут к практическим занятиям: научат стрелять из танка и прыгать с парашютом. На это потратят 120 млн рублей. А теперь еще откроют класс ФСБ, который, нетрудно догадаться, станет элитным.

Кроме того, по всей России пройдут 4-5-дневные военные сборы для школьников и студентов — от 14 лет или, как в Магнитогорске, с 12 лет. На эти цели выделили более 50 млн рублей.

Не оставят школьников без патриотического воспитания и летом. В каникулы им предлагают отправиться в тематические детские лагеря, где взрослые займутся формированием «российской идентичности и культуры здоровья» детей. 11 таких тендеров опубликовали власти Волгоградской области, три — власти Московской области. В Татарстане детям 11–16 лет обеспечат по-настоящему спартанские условия: их поселят в военно-патриотические лагеря палаточного типа. Общая сумма затрат — около 235 млн рублей, пишет The Moscow Times.

Но пока возмущаются журналисты, сами дети — ликуют: военные сборы на местности, а не скучные занятия по картинкам в классе всегда вызывают восторг. Да и кто из них вместо учебников откажется поиграть на виртуальных тренажерах ближнего боя и «танковой дуэли», где максимально реалистичная обстановка?

Опрошенных ТRТ на русском родителей беспокоит лишь одно: «Дойдут ли выделенные деньги до школ?!» Отец двоих сыновей-школьников Кирилл из Москвы напомнил: «В патриотизм власти уже давно вливают большие деньги». Гораздо больше тех, считает он, что в реальности доходят до детей.

Миллиарды для «Патриотов»

Еще в феврале прошлого года «Новая газета» провела исследование, в результате которого решила, что «власти сжигают десятки миллиардов рублей на «патриотических» проектах». С 2015-го по 2020-й, по подсчетам издания, на патриотические программы для молодежи и крупные проекты в России потратили по меньшей мере 73 млрд рублей. «Это сопоставимо с годовым бюджетом среднего российского региона — например, Тверской или Калужской области», — отметила газета.

Крупнейшим из проектов и одним из самых значимых называют парк «Патриот» в подмосковной Кубинке: на его строительство и эксплуатацию, по оценке «Новой», потратили свыше 30 млрд рублей в течение 5 лет. «Важность проекта подчеркивает и то, что в августе, несмотря на пандемию, в «Патриоте» прошел форум «Армия-2020». По утверждению организаторов, форум посетили более миллиона человек», — акцентировали журналисты.

С того времени парки «Патриот» со списанной военной техникой и брусчаткой стали строиться по всей стране. Подобные площадки появились в десятках региональных центров от Кронштадта до Южно-Сахалинска и даже в небольших городках. В конце 2021-го года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства рапортовал: «Всего по стране открыто 248 парков «Патриот», из них 29 — в этом году».

Журналисты «Новой» также посчитали, что с 2016 по 2020-й бюджет федеральных программ, в названии которых упоминается патриотизм, вырос в 40 раз — с 280 миллионов до 11,3 миллиарда рублей. И эта цифра не учитывает расходы регионов, строительство крупных парков и президентские гранты.

Еще один принципиальный момент: с 2021-го основные полномочия и значительный бюджет на патриотическое воспитание перешли к Министерству просвещения. Правительство запустило новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ», рассчитанный на 2021–2024 годы. Ежегодно на него планировалось выделять по 3,4-3,5 млрд рублей в год. Так что потраченные 900 миллионов с начала «спецоперации» — это, по сути, капля в море. И, пожалуй, может свидетельствовать о том, что лишних денег из-за войны у власти сейчас нет.

«Руки сжимаются в кулаки»

В конце марта помощник президента РФ Владимир Мединский, который как раз участвует в переговорах с Украиной для установления мира, предложил ввести практику воспевания в российских школах государственных символов по аналогии с США и другими странами — «прямо сейчас, прямо сегодня». Члены межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения, где прозвучало это предложение, поддержали Мединского и направили данную рекомендацию в Минпросвещения.

С неожиданным и смелым мнением на том же заседании выступил кинорежиссер Никита Михалков. Он уверен, что воспитание патриотизма нужно начинать с самого раннего возраста, «с молоком матери», но одними уроками патриотизма в школах здесь не обойтись — нужно придумать «тончайшую систему воздействия на ребенка». «Когда я слышу такое сочетание — «урок патриотизма», у меня руки сжимаются в кулаки. Какой урок патриотизма, что такое урок патриотизма? Это 45 минут будут обучать патриотизму — как, кто?» — высказывался Михалков. Он «очень сомневается, что уроками истории и, тем более, уроками патриотизма можно научить людей жить в своей стране».

«Это уже перебор»

Как ни странно, но такого же мнения, что и Михалков, придерживаются даже сейчас и другие чиновники, политики и общественность. «Кто будет учить патриотизму? Простые учителя? — задавался этим вопросом еще в 2020-м политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе: — У них что, работы мало, теперь придется еще изучать новые методички про культурный социум и наш российский образ жизни. И как-то это втолковывать детям, выделять окно в программе. Кончится дело тем, что уроки патриотизма превратятся в формальное навязанное сверху бремя».

О том, что милитаризм в принципе не близок молодежи, говорила «Новой» и социолог, директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко. «Все эти программы продвигают идею жертвенности, героизма, борьбы, хотя не всегда понятно, с кем и зачем нужно бороться на самом деле. И мы знаем, что подростки реагируют на такое, отчасти агрессивное, отчасти формальное, навязывание патриотизма негативно или прагматично — надо поучаствовать, чтобы тебя не трогали, сделать какой-то доклад, соорганизоваться, — объясняла Елена Омельченко и подчеркивала: — Но это не круто, это не модно».

«Патриотизм точно нельзя воспитать специальными уроками, хотя бы потому что дети плохо реагируют на то, что делается нарочито и официозно. Точно так же, если мы каждый день в школах будем играть гимн, совсем не факт, что это вызовет любовь к родине», — заявил в свежем интервью «Вестям образования» и первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Это уже перебор, — считает он и уточняет в духе Михалкова: — Воспитание гражданина — дело тонкое, и начинается оно с любви к культуре и традициям своей страны».

По мнению Смолина, «патриотизм — это естественная реакция человека на отношение к нему государства». Поэтому чиновник думает: «Нашему российскому государству надо бы больше любить своих граждан, и это станет хорошей базой для настоящего воспитания».