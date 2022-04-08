Разрушенная Андреевка с высоты птичьего полета

Село Андреевка Киевской области больше месяца находилось под контролем российских военных. Видео, сделанные с высоты птичьего полета, показывают, что в селе практически не осталось ни одного целого здания. Большинство домов превратились в руины и не подлежат восстановлению. #Украина #село #Адреевка #trtнарусском #новости #Россия #село #нетвойне #stopwar #война