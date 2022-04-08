ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Разрушенная Андреевка с высоты птичьего полета
Село Андреевка Киевской области больше месяца находилось под контролем российских военных. Видео, сделанные с высоты птичьего полета, показывают, что в селе практически не осталось ни одного целого здания. Большинство домов превратились в руины и не подлежат восстановлению. #Украина #село #Адреевка #trtнарусском #новости #Россия #село #нетвойне #stopwar #война
Разрушенная Андреевка с высоты птичьего полета / Others
8 апреля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us