Российская алюминиевая компания «Русал» стала первой российской корпорацией, выступившей за тщательное расследование военных преступлений в украинском городе Буча. Заявление председателя совета директоров Бернарда Зонневельда опубликовано на сайте компании.

«Сообщения из украинского города Буча шокировали нас, — сказано в нем. — Мы уверены, что это преступление требует тщательного расследования». Бывший инвестиционный банкир Зонневельд также призвал к объективному и беспристрастному расследованию и «суровому» наказанию виновных «вне зависимости от того, насколько это окажется сложным в условиях ведущейся информационной войны».

«Несмотря на то, что происходящее сегодня в Украине бесчеловечно само по себе, из-за подобных инцидентов эта ужасная трагедия воспринимается еще более болезненно, — отметил он. — Мы все желаем скорейшего окончания этого братоубийственного конфликта, который уничтожает жизни, семьи и целые города. И мы хотим, чтобы ответственные за эти преступления были наказаны должным образом».

Опубликованные агентства Reuters и AFP фотографии убитых мирных жителей в Буче появились на прошлой неделе. В массовых убийствах, подтверждающихся показаниями свидетелей и репортажами независимых журналистов, Киев обвинил Россию, а Кремль назвал это инсценировкой.

Несколько недель назад к миру в Украине призывал крупнейший акционер «Русала» Олег Дерипаска, которому пришлось отдать контроль над компанией после того, как США ввели против него санкции в 2018 году. «Меня очень просят не говорить на эту тему. Я бы очень хотел, чтобы сначала установился мир, — заявлял он. — Все-таки это важно, когда каждый день это происходит, это безусловная потеря»,.

Ранее из-за введенных Западом санкций «Русал» потерял доступ к сырью из Австралии, которая запретила экспорт в Россию. В результате «Русал» лишился около 20% необходимого ему глинозема. Также из-за ограничений компания может недополучить необходимое оборудование, в результате могут быть отложены инвестиционные проекты, сообщила компания на прошлой неделе.

Ранее против конфликта в Украине выступили «Лукойл» и «Северсталь», однако их заявления были сформулированы очень аккуратно. По информации The Moscow Times, владельцы компаний в ответ получили негативную реакцию Кремля.