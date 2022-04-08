Белый дом несколько поменял введенные против России ограничительные меры. Часть из них были сняты, часть — напротив, ужесточены. Так, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование. Это следует из опубликованной генеральной лицензии.

В документе сказано, что санкции снимаются «для всех обычных операций, необходимых для получения или передачи телекоммуникаций», а также «экспорта или реэкспорта, продажи или поставки прямо или косвенно из Соединенных Штатов или американскими лицами, где бы те ни находились, в Российскую Федерацию» услуг, программного обеспечения, аппаратного обеспечения (процессоры и другие комплектующие) или технологий для обмена сообщениями через интернет.

Это означает, что из-под ограничений будут выведены мессенджеры, программы для видеоконференций и чатов, сервисы электронной почты, социальные сети, программы для обмена фотографиями, фильмами и документами, для просмотра веб-страниц, а также приложения для ведения блога и хостинги. Введенные после начала войны в Украине американские санкции запрещают экспорт в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей — полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования для информационной безопасности, лазеров и сенсоров.

При этом Минфин США распространил действие указа о блокировках российских активов на компанию «Алроса» и Объединенную судостроительную корпорацию, сообщается на сайте ведомства. Под ограничения попали сама ОСК, 28 дочерних предприятий, топ-менеджеры и члены совета директоров корпорации.

Также введены дополнительные ограничения против ряда российских авиакомпаний. Как заявил американский Минторг, из-за продолжительных нарушений правил экспортного контроля, в том числе полетов за рубеж и по России без соответствующего разрешения он отказывает в экспортных привилегиях российским авиакомпаниям «Аэрофлот», Azur air и Utair. Это означает, что они лишаются права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного контроля США (EAR). Также этим перевозчикам запрещен не только доступ к продукции из США, но и реэкспорт компонентов американского происхождения даже через посредников в третьих странах.

Отмечается, что любым компаниям, нарушившим правила экспортного контроля, грозит наказание со стороны департамента в виде штрафов, утери прав на экспортную деятельность, тюремного заключения и пр. Срок действия экспортных ограничений — 180 дней с возможностью продления.

Ситуация с частичной отменой ограничений — не первая, ранее США вывели из-под санкций дочерний банк Ozon. Он попал под санкции чуть больше месяца назад вместе с прежним владельцем — Совкомбанком.

При этом наиболее тяжелыми для россиян остаются санкции против российской банковской системы. Из-за принятых ограничений в попавших под санкции банках сейчас находится около $200 млрд, принадлежащих российским клиентам — как физическим, так и юридическим лицам. Об этом Moscow Times рассказалуправляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. При этом основной объем «замороженных» средств — порядка $100 млрд — находился на счетах в Сбере и ВТБ. Также в банковской системе «зависли» $50 млрд «Сургутнефтегаза» — самой богатой нефтяной компании России. Ранее Минфин США объявил о введении «полных блокирующих санкций» Сбербанка и крупнейшего российского частного банка — Альфа-банка.

Ранее в американском Минюсте рассказали, что при формировании санкционных списков власти США основываются на информации, выходящей «за рамки открытых источников». По словам главы созданной при ведомстве группы по исполнению антироссийских санкций Эндрю Адамса, США также могут опираться на данные российской оппозиции «для получения зацепок и проведения расследований». В частности, речь идет о расследованиях Алексея Навального.