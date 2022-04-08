Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за последнюю неделю укрепился, фиксирует исследование, проведенное экспертами Reuters/Ipsos. По этим оценкам, соответствующий показатель достиг 45%, что может быть связано с увеличением его поддержки внутри Демократической партии (с 75 до 82%). С неодобрением к действующему главе государства по-прежнему относится внушительное число опрошенных американцев — 50%. Социологи интерпретируют этот уровень как результат нерешенной проблемы с инфляцией.

Показатель одобрения Байдена с августа находился ниже 50%, а в прошлом месяце опустился до самого низкого уровня за время его президентства. Тем не менее, свежий соцопрос Reuters/Ipsos демонстрирует, что положительное отношение к президенту США повысилось на три процентных пункта по сравнению с предыдущим социологическим исследованием Reuters/Ipsos (42%). Для общей картины: по выводам компании Marist и корпораций NPR и PBS, действия Байдена в Украине одобряли 34% американцев в середине февраля и 52% в начале марта.

На колебание рейтингов не могли не повлиять боевые действия в Украине. Однако их последствия для внутренней политики США пока трудно назвать тем, что в политсоциологии принято считать «эффектом сплочения».

Перспектива выборов

Амелия Томсон-Дево, старший аналитик американского портала FIveThirtyEight, занимающегося анализом данных соцопросов, обращает внимание на то, что в первые дни российского нападения на Украину американское общественное мнение было согласно с шагами, которые предпринимал Белый дом, однако все еще не одобряло его общий подход к трагедии. По мере эскалации российских действий и расширения санкционного инструментария растет ощущение, что позиция внутренней аудитории постепенно меняется.

Многое для рейтинга Байдена, как кажется, сделала интенсивность освещения американскими СМИ событий в Украине. Особенно это касается кабельных телеканалов. К примеру, 24 февраля, на следующий день после того, как российские войска вторглись на территорию сопредельного государства, Украина упоминалась в 3095 роликах длительностью 15 секунд на CNN, Fox News и MSNBC. Такому новостному потоку уступает даже упоминание Дональда Трампа в день выборов 2020 года: его имя фигурировало всего в 2675 таких сюжетах.

Как замечает другой аналитик FIveThirtyEight Натаниэль Ракич, такая медиаактивность имеет для позиций президента США гораздо большее значение, чем ежегодное обращение к Конгрессу.

Если в ближайший месяц рейтинг Байдена продемонстрирует устойчивую тенденцию к росту, то это могло бы смягчить заметное беспокойство внутри Демократической партии по поводу того, что она может понести потери на промежуточных выборах в Конгресс, запланированных на 8 ноября. Впрочем, как считает тележурналист Джефф Гринфилд, определяющим моментом для нее станет расстановка сил у республиканцев: на последних промежуточных выборах они нанесли себе ущерб, выдвинув кандидатов, которые проиграли в очень благоприятных для них условиях.

Промедление с жесткими санкциями

Но за кулисами процесс принятия внешнеполитических решений выглядит не таким гладким. После того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил в марте с историческим обращением к Конгрессу, лидеры его специальных комитетов объявили о готовности продвинуть редкую двухпартийную инициативу, которая рассчитана на прекращение американского импорта российских нефти и газа, введение ограничений на торговые отношения с Россией и Беларусью, а также проработку плана по временному исключению Москвы из Всемирной торговой организации.

Источники Washington Post утверждают, что Байден — после того как соответствующий законопроект лег к нему на стол, — провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, попросив их притормозить с реализацией таких «ястребиных» мер. Собеседники газеты обратили внимание на то, что больше всего главу Белого дома тревожил вопрос с торговыми ограничениями. Пелоси, однако, стояла на своем, указывая на необходимость безусловной поддержки Киева.

Отдельным аргументом для спикера Палаты представителей стало высокое значение санкционной инициативы для внутренней политики: республиканцев, уверяла она президента, важно заставить поддержать запрет на энергоносители, потому что это затруднит их обвинительную линию против Байдена в случае дальнейшего повышения цен на газ.

По словам собеседников Washington Post, сдержанность президента США в некоторых решениях отчасти объясняется труднопрогнозируемым и агрессивным поведением Москвы.

Нерешительность и экономика

Значительным фактором американской внутренней политики стало то, что избирателя теперь гораздо меньше беспокоит коронавирус. Социологическое исследование Gallup демонстрирует, что в феврале ситуацию вокруг COVID-19 считали самой важной проблемой около 13% американцев. Для сравнения: на протяжении почти всего 2021 года около 20% респондентов и более назвали коронавирус главной трудностью для страны. Но несмотря на эту тенденцию, на задний план не ушла тема экономических вызовов, с которыми сталкиваются США.

Как заявил социолог Ли Мирингофф, директор компании Marist, нет никаких сомнений, что по степени важности для американского избирателя сравнение украинского досье и экономики будет не в пользу первого. В экспертной среде не исключают, что в случае затягивания вооруженного конфликта в Восточной Европе и дальнейшего повышения цен внутренняя аудитория перестанет высоко оценивать действия главы Белого дома, а фокус недовольства попросту сместится в сторону того, к каким экономическим последствиям привел подход Байдена к Украине.

В разговоре с TRT на русском политолог и экономист Андерс Ослунд заметил, что война была главной темой внешней политики США в последние три месяца, потому что американская разведка предвидела события с большой определенностью. «Президент Байден был поразительно точен в своих оценках. Однако в политическом плане он ничего от этого не выиграл. Одной из причин может быть то, что республиканцы не выступили против него, а жаловались, что он не проявлял большей готовности оказать военную поддержку Украине», — предположил аналитик.

Так что, несмотря на свои действия, Байден показался американской общественности нерешительным лидером, подытожил Ослунд.