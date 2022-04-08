В 2021 году российскими гражданами стали 735,4 тыс. человек, заявила аналитическая служба FinExpertiza на основании данных МВД.

Больше всего среди них выходцев из Украины — 376 тыс. человек. На втором месте по количеству среди новых обладателей российских паспортов выходцы из Таджикистана (103,7 тыс. человек), на третьем месте — жители Казахстана (49,9 тыс. человек), на четвертом — жители Армении (46,9 тыс. человек), затем узбекистанцы (31,9 тыс.). Далее следуют азербайджанцы (30,8 тыс. человек), белорусы (24,5 тыс. человек), молдаване (23,7 тыс. человек) и кыргызстанцы (19,2 тыс. человек).

Из-за пандемии коронавируса выходцев из стран дальнего зарубежья среди получивших гражданство России в прошлом году оказалось гораздо меньше, сообщает FinExpertiza.

«В их числе 481 житель Германии, 388 граждан США, 226 итальянцев, 183 грека, 167 французов, 163 поляка, 99 британцев, 98 кубинцев, 83 китайца, по 24 голландца и финна, 21 швейцарец, 19 австралийцев, 17 бельгийцев, 16 датчан, по 11 корейцев и португальцев, восемь ирландцев, семеро норвежцев, шесть новозеландцев, три японца и два индонезийца, — говорится в исследовании. — По одному российскому паспорту получили уроженцы Бахрейна, Гамбии, Гонконга, Камбоджи, Кабо-Верде, Парагвая и ряда других стран».

По данным исследования, больше всего российских паспортов в 2021 году было оформлено в Ростовской области, граничащей с ОРДО (отдельными районами Донецкой области): там гражданство получили 42,3%, или 310,8 тыс. человек. Далее следуют Подмосковье (7,1%, или 52 тыс. человек), Москва (4,9%, или 35,9 тыс. человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (совокупно 3,9%, или 28,5 тыс. человек). Это 58% от общего числа получивших российские паспорта.

Напротив, реже всего гражданство получали в Тыве (62 человека), Ненецком автономном округе (84) и Еврейской автономной области (136).

Среди уроженцев Центральной Азии выходцы из Таджикистана лидировали в получении российского гражданства и годом ранее. Это связано с тем, что Таджикистан — единственная в СНГ страна, с кем у России есть соглашение о двойном гражданстве, поэтому большая часть получивших паспорта таджикистанцев — это участники российской Программы переселения соотечественников.

При этом стало известно, что почти 100% получивших российское гражданство в 2020 году — выходцы из бывших союзных республик, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России. «Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом», — объясняли эту тенденцию в ведомстве.

В конце 2021 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложил уточнить перечень преступлений, за которые гражданства могут лишиться в том числе и получившие его иностранцы. Среди оснований для прекращения гражданства — добровольное желание гражданина, а также совершение преступления, подготовка к нему или покушение на преступление. Речь идет о терроризме, госизмене, а также торговле наркотиками. К настоящему времени законопроект прошел первое чтение.