В апреле российские туристы чаще всего искали авиабилеты в Махачкалу, столицу Дагестана, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперты изучили поисковые запросы, совершенные в марте, с отправлением в апреле, и сравнили их с аналогичными данными по февралю — на перелеты в марте.

В итоге доля поисковых запросов на апрель в Махачкалу возросла в сравнении с прошлым месяцем на 135%, за ней следует Ставрополь, который стали рассматривать на 130% чаще, от него немного отстает Магас — спрос сюда увеличился на 129%.

Также в список самых популярных направлений Новый Уренгой и Барнаул: они стали более востребованными на 113%, а также Астрахань (+103%), Архангельск (+101%), Омск (+100%), Челябинск (+96%), Сургут (+94%) и Оренбург (+93%).

Среди зарубежных направлений россияне чаще всего искали билеты Туркменистан: их доля выросла более чем на 270%. Также на 130% активнее самостоятельные путешественники рассматривают для поездок Казахстан, а на третьем месте ― Израиль, доля поисковых запросов по которому увеличилась на 127%.

Также туристы из России в апреле стали чаще интересоваться полетами в Монголию (доля поисков возросла на 126%), Армению (+122%), Сербию (+120%), Кыргызстан (+118%), во Вьетнам (+101%), в Узбекистан (+95%). В рейтинг также попали Китай и Азербайджан, которые стали более востребованными среди туристов на 80%.

Ранее TRT на русском сообщал, что за 2021 год количество въезжающих в Турцию российских туристов увеличилось более чем вдвое — на 120%. При этом доля граждан России в иностранном турпотоке составила 16%. Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).

Также стало известно, что в 2022 году более 70% бронирований туров на лето приходится на Турцию, причем спрос на раннее бронирование оказался лучше не только 2020 года, но и 2018-2019 годов.