Очевидно, что не просто так в Госдуме, да еще единороссами подготовлен законопроект об увеличении срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства с 30 до 60 рабочих дней. И россияне, которые сейчас готовятся к самому плохому, ему в принципе не удивлены. Санкции сильно ударили по тому же авторынку, война — по чувству безопасности. Многих жителей страны сейчас беспокоит вопрос, не вернутся ли в Россию 90-е?

«Ожидаемый расклад»

«Сейчас я вижу все предпосылки к возвращению тех самых «лихих» девяностых, — признался Сибирь.Реалиям пенсионер МВД, полковник полиции в отставке Николай Иванов (имя и фамилия изменены редакцией по его просьбе). В те непростые годы он как раз занимался оперативной работой в уголовном розыске, вел аналитику по криминальной ситуации. Поэтому, анализируя сегодняшнюю ситуацию, полковник полиции в отставке делает неутешительный прогноз: «Уровень жизни будет понижаться, а криминал начнет активизироваться». Он уверен: «Стоит снова ожидать увеличения преступлений имущественной направленности — краж, грабежей, разбоев». И в первую очередь увеличится количество автоугонов.

Об этом же говорят сейчас практически все страховщики и профильные эксперты авторынка. Проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей действительно могут негативно отразиться на статистике угонов. Очевидно, что их количество, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей и марок машин, увеличится, считает директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха». Авто преступниками будут распиливаться и разбираться на запчасти с целью последующей перепродажи. «Причины очевидны, — объясняет Иванов. — Цены на запчасти выросли очень сильно».

«Нам уже стали поступать уведомления от сервисов об увеличении расценок на ремонт автомобилей до 50%», — отметил еще в начале марта директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев. Но из-за санкций некоторые запчасти вскоре и вовсе станет нельзя достать. «Где теперь брать запчасти на «санкционку»? Самый простой выход из ситуации — угнать автомобиль той же марки на запчасти. С учетом того, что сейчас доходы народа не особо выросли, а стоимость запчастей увеличилась очень серьезно, это ожидаемый расклад», — говорит полицейский в отставке.

Еще один вариант преступлений в автосреде будет такой: «Возможно, на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей», — полагает заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

В нынешней ситуации страховщики советуют автомобилистам приобретать полисы каско, а также обзавестись надежными противоугонными системами. Но и без их подсказки водители весь март выстраивались в очереди на установку противоугонных систем, рассказали «Коммерсанту» в сервисном центре Autosab. Спрос на них за первые 2 недели вырос на 300%. Правда, перебоев с поставками противоугонных систем, по мнению бизнеса, не будет: компоненты завозят в основном из Азии. Однако цены на средства защиты из-за курсовых колебаний вырастут, и заметно. «Например, механические средства защиты уже подорожали примерно на 60% из-за того, что они привязаны к импортному металлу», — посчитал руководитель федерального сервиса Ugona.net Алексей Курчанов.

Борьбу с угонщиками сейчас инициируют даже на законодательном уровне. В «Единой России» уже предложили отнести кражу авто к тяжким преступлениям. Тогда максимальное наказание за угон увеличится с пяти до десяти лет лишения свободы.

«Ушло все нормальное»

В оружейной индустрии также говорят о росте спроса на продукцию. По разным оценкам, продажи там выросли на 20−45 %. Источник «Бумаги», работающий в крупном поставщике оружия в России, сообщил, что «продажи действительно идут в активной фазе» по всей стране и активизировались они после начала военных действий в Украине.

Представители крупнейших оружейных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге рассказали телеграм-каналу «База», что в марте в магазинах выстраивались «очереди, как в супермаркетах», и всего за несколько дней из ассортимента «ушло все нормальное». С полок быстро сметают патроны, особенно калибры для карабинов и охотничьих стволов.

Однако основной причиной высоких продаж участники рынка называют не самооборону, как можно было бы подумать, а неизбежное подорожание. «Люди понимают, что, например, нарезной карабин, который на этой неделе стоил около 50 тысяч, на следующей неделе будет стоить уже под 70», — уточнил «Сибирь.Реалии» продавец-консультант сети оружейных магазинов «ОхотАктив» Денис.

При этом спрос на импортное оружие в марте серьезно упал. «Непонятно, будут ли для него боеприпасы», — объяснил причину продавец-консультант Денис. Он же сравнил продажи патронов с другим популярным сегодня товаром: «На тот же 12-й калибр спрос как на сахар. Набирают так много, словно к уличным боям готовятся».

Однако эксперты настаивают, что ситуация с ростом спроса на оружие — не уникальная. Подобное происходило и из-за пандемии, во время которой цены росли из-за простоя производства и нарушения логистических цепочек, например, отметил в разговоре с «РБК» представитель оружейного салона «Арсенал».

«Бумага» акцентирует еще один примечательный момент: если на авторынке ожидается ужесточение наказания за те же угоны, то в оружейной индустрии мало кто считает, что спрос на оружие повлияет, по крайней мере в ближайшее время, на ужесточение оружейного законодательства.

«На два года вперед»

Всего за 4 дня в феврале россияне сняли со своих банковских счетов около 1,2 трлн рублей — с 2008 года это рекордное количество. Естественным образом у населения, особенно «премиального», с кэшем, золотом и драгоценностями на руках, сегодня встает вопрос: как теперь хранить нажитое. Самый очевидный выход — в банке, но уже не на счету, а в личной ячейке.

Однако и тут оказалось не все так просто. «Если ранее занятость ячеек составляла 30-40%, то на текущий момент превышает 90%», — оценил директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. По его мнению, это спрос в ближайшие месяцы сохранится.

Во многих регионах страны свободных банковских ячеек вообще не осталось, а запись на них — на два года вперед. Поэтому неудивительно, что россияне задумались о том, как установить сейфы в собственных квартирах. О повышенном спросе на них СМИ пишут с середины марта.

«Люди встревожены, что из-за наплыва наличных в города придут домушники, квартирные разбойники. Пытаются сыграть на опережение», — объяснил ситуацию «Известиям» собеседник из московского бизнеса по установке и обслуживанию замков. В московском магазине сейфов HardSafe РБК подтвердили, что «спрос увеличился на 100% на все типы сейфов — и оружейные, и домашние». «Люди покупают в основном либо домой, либо в офисы», — отметил коммерческий директор «НПО Промет» Алексей Петров.

Чуть менее заметен, но все же присутствует рост заказов на прочные двери, а также на решетки на окна. Продавцы констатируют, что многие заказчики готовы платить двойную цену, лишь бы получить заказ скорее, без очереди.

В целом многие журналисты не зря сейчас заключают: судя по тому, что увеличились продажи оружия и сейфов, многие россияне не просто опасаются роста преступности, а всерьез готовятся защищать свою жизнь и имущество.