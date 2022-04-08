ПОЛИТИКА
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Украинский подросток с огнестрельными ранениями лечится в Польше
13-летний украинец Вова проходит лечение в польском Вроцлаве после того, как автомобиль, в котором он эвакуировался с семьей, подвергся обстрелу. Больше месяца подросток пробыл в больнице на родине, после чего оказался в Польше. #Польша #Вроцлав #Украина #Киев #эвакуация #лечение #украинец #trtнарусском #новости #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война
Украинский подросток с огнестрельными ранениями лечится в Польше / Others
8 апреля 2022 г.
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