ПОЛИТИКА
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Израиль зазывает друзов на поклон
Впервые с 1948 года делегация сирийских друзских священнослужителей посетит Израиль, что вызвало противоречивые реакции в их общине на фоне напряженности в регионе
Израиль зазывает друзов на поклон
Израильский лидер друзов шейх Мовафак Тариф принимает делегацию сирийских друзов в селении Джулис на севере Израиля — первую подобную встречу духовных лидеров после войны 1973 года. 14 марта 2025 года. / Reuters
14 марта 2025 г.

Около 60 духовных лидеров друзской общины Сирии отправились в пятницу в историческое паломничество в Израиль — первое подобное посещение с момента создания еврейского государства в 1948 году.

Делегация собралась возле деревни Хадер, расположенной в демилитаризованной буферной зоне на Голанских высотах в Сирии, под наблюдением недавно развернутых в этом районе израильских военных, сообщает корреспондент AFP в южной Сирии.

На израильской стороне границы паломников ожидали два автобуса. По информации источника, близкого к делегации, священнослужители посетят гробницу Наби Шуайба в Галилее — одного из важнейших деятелей в друзской вере, а также встретятся с духовным лидером друзской общины в Израиле шейхом Мовафаком Тарифом.

Паломникам было запрещено общаться с журналистами, им также не разрешили взять с собой мобильные телефоны, сообщил другой источник, близкий к священнослужителям.

Этот визит, который состоялся по приглашению друзской общины Израиля, вызвал противодействие среди представителей религиозного меньшинства в Сирии.

Друзы, исповедующие эзотерическую монотеистическую веру, проживают в Сирии, Израиле, Ливане и на оккупированных Голанских высотах. Они составляют около трех процентов населения Сирии и сосредоточены преимущественно в южной провинции Сувейда.

Израильские друзы также дважды отправляли продовольственную помощь своим сирийским единоверцам через сухопутную границу.

В начале марта, после смертельного столкновения между проправительственными силами и друзскими бойцами в пригородах Дамаска, министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил военным вмешательством в Сирии. Согласно заявлению министерства обороны, Кац сказал, что его страна не позволит новым правителям Сирии «причинить вред друзам».

Лидеры друзов немедленно отвергли предупреждение Каца и заявили о своей лояльности единой Сирии.

Оставаясь в основном в стороне от 13-летней гражданской войны в Сирии, друзские силы сосредоточились на защите своей территории от нападений и в значительной степени избегали призыва в вооруженные силы Сирии.

В настоящее время представители друзов ведут переговоры с новыми лидерами Сирии о соглашении, которое предусматривало бы интеграцию их вооруженных групп в силы безопасности страны.

После падения режима Башара Асада в декабре прошлого года Израиль усилил агрессию в отношении Сирии. Израиль оккупирует сирийские Голанские высоты с 1967 года. Границы буферной зоны и демилитаризованной зоны были определены Соглашением о размежевании сил, подписанным между Израилем и Сирией в 1974 году.

Утром 8 декабря армия Израиля официально заявила о развертывании своих сил в буферной зоне, разделяющей подконтрольные еврейскому государству Голанские высоты и Сирию. Израиль внезапно объявил, что считает соглашение о разделении сил с Сирией утратившим силу.

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