ПОЛИТИКА
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Когда Трамп встретится с Путиным?
Президент США планирует рандеву с российским лидером до конца февраля, однако не уточняет где
Когда Трамп встретится с Путиным?
Путин и Трамп могут встретиться на следующей неделе / AA Archive
28 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп 18 февраля заявил, что «вероятно» встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в этом месяце. 

При этом член российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил, что вряд президенты успеют встретиться на следующей неделе.

«Вопрос обсуждался, будем работать, чтобы создать условия для такой встречи», — сказал Ушаков после переговоров. Комментируя слухи о встрече на следующей неделе, он добавил: «Это вряд ли».

Политик отметил: чтобы встреча состоялась, необходимо плотно работать делегациям двух стран. «Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — пояснил Ушаков.

Ранее Bloomberg сообщил, что делегаты США и РФ могут подготовить саммит Путина и Трампа уже на следующей неделе. Перед саммитом Трамп заявил, что может лично встретиться с Путиным «очень скоро», чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.

Президент США также отметил, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли успешно. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились создать рабочие группы для поиска путей завершения конфликта. При этом обе стороны согласились восстановить численность дипломатов в посольствах.

При этом Трамп сделал неожиданное заявление, что Украина «сама виновата» в войне. Политик отметил, что Киев мог предотвратить российское вторжение, если бы согласился на сделку с Москвой три года назад.

«Сегодня я услышал: «‎‎О, нас не пригласили» (на встречу в Эр-Рияде). Но вы были там три года! Вам следовало закончить это... Вам вообще не следовало начинать. Вы могли заключить сделку», — сказал Трамп, явно намекая, что ответственность за войну лежит на украинском руководстве.

Трамп также отметил, что поддерживает идею выборов на Украине, подчеркнув, что это не российская инициатива, а требование многих стран.


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