ПОЛИТИКА
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Украину вооружит Евросоюз?
Евросоюз планирует предоставить Украине не менее €6 млрд военной помощи, включая артиллерийские снаряды и системы ПВО
Украину вооружит Евросоюз?
ВСУ / Reuters
18 февраля 2025 г.

Европейский союз готовит крупнейший военный пакет помощи Украине на сумму не менее €6 млрд, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В пакет могут войти более 1,5 млн артиллерийских снарядов и системы ПВО. Источники издания отмечают, что сумма может вырасти до €10 млрд, если европейские страны найдут дополнительные ресурсы в своих запасах.

Официальное объявление о выделении помощи может состояться накануне 24 февраля, когда исполнится три года с начала полномасштабного вторжения России.

По данным Politico, этот шаг направлен не только на укрепление обороны Украины, но и на повышение роли ЕС в переговорах по завершению войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил создать объединенные европейские вооруженные силы. По его словам, Европа должна быть способна защитить себя без оглядки на США, учитывая «новую реальность» и постоянную угрозу со стороны России.

Зеленский заявил, что Европа должна стать самостоятельной в вопросах безопасности и не зависеть от решений Вашингтона.

«Мы должны построить Вооруженные силы Европы так, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев, а решения о Европе принимались в Европе», — сказал он.

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