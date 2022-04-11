Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении примерно в десять раз числа солдат в странах Восточной Европы в сравнении с тем, что было за несколько месяцев до вторжения России в Украину. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph. Таким образом, сейчас на восточных рубежах альянса 40 тыс. солдат, уточнил он.

Столтенберг также рассказал, что НАТО находится в процессе «фундаментальной трансформации» и «перезагрузки», которая учитывает долгосрочные последствия войны.

Увеличение контингента на восточных рубежах альянса необходимо, чтобы отразить потенциальную попытку вторжения — например, в Эстонию или Латвию, сказал он. Сейчас, по словам Столтенберга, в случае нападения силы НАТО для борьбы должны быть собраны по другим странам. Зато после трансформации необходимые для отражения атаки силы будут присутствовать на границах постоянно, что и является целью альянса.

«То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО, — пояснил генсек. — Я ожидаю, что лидеры НАТО примут решение по этому поводу, когда встретятся в Мадриде на саммите НАТО в июне».

Ранее Air Force Magazine сообщал, что Минобороны США предложило закрепить военный потенциал НАТО у границ России и Беларуси, построив там новые, постоянные базы альянса.

Альянс и входящие в него страны не раз сообщали о намерениях укрепить восточный фланг, в том числе до начала войны в Украине. Столтенберг, в частности, говорил об этом в конце января.

«Мы рассматриваем увеличение нашего присутствия на востоке, — сообщал он. — Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас». Генсек альянса также отмечал, что НАТО готово к продолжению переговоров с Россией по деэскалации ситуации в Украине.

Российские власти не раз называли расширение альянса на восток после развала СССР нарушением обещаний и угрозой безопасности страны. В частности, президент Владимир Путин говорил, что считает это процесс «опасным и бесконечным». До начала войны Россия требовала от НАТО и США новых гарантий безопасности в Европе, однако переговоры не привели к консенсусу.

Одним из последствий войны в Украине также может стать вступление в НАТО новой страны — Финляндии. Как сообщает финская газета Iltalehti, Финляндия может подать заявку на вступление в альянс уже в конце апреля, а по данным опроса газеты Helsingin Sanomat, присоединение к НАТО сейчас поддерживают более половины финнов. Опрос телеканала Yle в марте показывал поддержку в рекордные 62%.

Как писала Times, возможное присоединение Финляндии и Швеции к блоку было «темой многочисленных встреч» министров иностранных дел альянса. При этом опрошенные газетой европейские дипломаты заявили, что обе страны значительно расширят возможности НАТО, особенно в том, что касается сбора разведданных и усиления военно-воздушных сил. Сейчас Финляндия и Швеция имеют статус государств — партнеров НАТО. В блок входят 30 стран, из скандинавских государств в нем состоят Норвегия и Дания.