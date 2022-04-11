Двое боевиков ЧВК «Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, пострадали от радиации в зоне отчуждения чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на двоих наемников.

Источники рассказали, что бойцов ЧВК использовали, чтобы удерживать позиции на киевском направлении, однако вскоре после отвода российских войск некоторым из них понадобилась медицинская помощь. Из-за этого они были эвакуированы в Беларусь. Их могли доставить в Центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле, заявил один из собеседников. Точное число пострадавших неизвестно, но численность «группы Вагнера» на этом направлении насчитывала несколько сотен человек, сообщает «Можем объяснить».

В украинской энергогенерирующей компании «Энергоатом» посчитали, что всех российских военных, которые больше месяца находились в Рыжем лесу Чернобыля, ждет лучевая болезнь разной степени тяжести.

Руководитель «Энергоатома» Петр Котин сослался на данные, которые были получены, когда он вместе со специалистами замерил уровень радиации на одном из участков Рыжего леса в зоне отчуждения. Там российские военные рыли траншеи и пытались строить фортификационные сооружения. Гамма-фон в местах замера составлял 3,2-4 микрозиверт в час, что в 10-15 раз превышает норму, отмечал Котин.

Рыжим лесом называется зона непосредственно за Чернобыльской АЭС, это один из самых зараженных участков на планете. Именно этот участок принял на себя основной поток радиации при взрыве в 1986 году, и деревья, преимущественно сосны, мгновенно погибли, а хвоя порыжела.

Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, которое человек может получить с поверхности почвы (бета-загрязнения), в местах замера в Рыжем лесу превышает норму в 160 раз, говорится в заявлении «Энергоатома». На глубине 40-80 см на этом участке леса также закопаны фрагменты ядерного топлива, облученной графитовой кладки, которые могут быть источником альфа-излучения. При попадании в организм такие фрагменты в десятки раз опаснее, чем влияние гамма- и бета-излучения, а траншеи, которые копали российские военные, уходят и глубже этих 40-80 см.

О захвате Чернобыльской АЭС российскими военными стало известно в первый день вторжения России в Украину — 24 февраля. Советник президента Украины по вопросам безопасности Михаил Подоляк тогда назвал это «совершенно бессмысленным нападением», которое, однако, несет одну из самых серьезных на сегодняшний день угроз всей Европе. Уже 30 марта Минобороны России заявило о «плановой перегруппировке» войск, а 1 апреля, по данным «Энергоатома, российская армия покинула АЭС.

В начале марта, вскоре после вторжения в Украину начался массовый набор в ЧВК «Вагнера». Как сообщала Русская служба «Би-би-си», для потенциальных наемников сняли почти все ограничения, существовавшие ранее. «Если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года, то теперь на пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и жителей аннексированного Крыма, и иностранцев, сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии», — говорилось в публикации.