11 апреля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Жители Пакистана вышли на улицы в защиту премьер-министра
Тысячи жителей Исламабада, Карачи и Лахора вышли на протест в поддержку уже бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. 69-летнего политика отстранили от власти депутаты парламента, выразим вотум недоверия. Этой процедурой парламент страны воспользовался впервые. Сам Хан назвал произошедшее заговором. #пакистан #протесты #trtнарусском #новости #исламабад #карачи
Жители Пакистана вышли на улицы в защиту премьер-министра / Others
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