ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жители Пакистана вышли на улицы в защиту премьер-министра
Тысячи жителей Исламабада, Карачи и Лахора вышли на протест в поддержку уже бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. 69-летнего политика отстранили от власти депутаты парламента, выразим вотум недоверия. Этой процедурой парламент страны воспользовался впервые. Сам Хан назвал произошедшее заговором. #пакистан #протесты #trtнарусском #новости #исламабад #карачи
Жители Пакистана вышли на улицы в защиту премьер-министра / Others
11 апреля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us