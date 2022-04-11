В начале апреля украинские ресурсы начали публиковать видеозапись, демонстрирующую боевое применение вооруженными силами Украины новейшего британского переносного зенитного ракетного комплекса Martlet. На это обратил внимание военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра стратегий и технологий.

Эксперты указали, что оружие использовали военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они выпустили ракету по российскому малому беспилотному летательному аппарату «Орлан-10». Ранее о поставках на Украину комплексов Martlet не сообщалось, указали в bmpd.

Martlet — универсальная малогабаритная многоцелевая управляемая ракета, сказано в блоге. Она была разработана английским отделением группы Thales (Thales Air Defense Limited, бывшая Shorts Missile Systems) в интересах министерства обороны Великобритании. Изначально ракета создавалась как легкая вертолетная противокорабельная. Хотя поставки Marlet планировались с 2015 года, разработка ракетного комплекса затянулась, и фактически поставки были начаты ВМС Великобритании только в 2020 году.

Применение Marlet в Украине фактически является испытаниями новейшего комплекса в боевых условиях. «Это, бесспорно, стало новым этапом в поставках западного вооружения Украине, и можно ожидать, что поставки подобного рода новейших систем для «опробования на настоящем противнике» будут увеличиваться», — предсказали специалисты bmpd.

Ранее TRT на русском сообщал, что американский Сенат одобрил законопроект под названием «Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии», сообщается на сайте Конгресса. Благодаря ему президент США сможет заключать с украинским правительством договоры о немедленном ленд-лизе военного оборудования и снаряжения с отсрочкой оплаты. Это первое применение США ленд-лиза с 40-х.

США и другие западные страны уже поставляли вооружение в Украину. Помимо прочего, в числе предоставленной Вашингтоном Киеву техники — 800 ПЗРК «Стингер» (Stinger), 2 тыс. ПТРК «Джавелин» (Javelin), 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов. До этого в Украину были поставлены пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артиллерийских снарядов, 70 бронеавтомобилей «Хамви» и другая техника.