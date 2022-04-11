Констатация того, что выход во второй тур выборов Эммануэля Макрона и его ультраправой соперницы Марин Ле Пен усилил нервозность в европейских столицах, стала общим местом сообщений о президентской кампании во Франции. Отрыв между двумя кандидатами, которые 24 апреля фактически повторят свое столкновение 2017 года, составил считанные проценты, что дало повод говорить о просчете политтехнологов Елисейского дворца, полагавших, что отказ от дебатов и курс на активную дипломатию будут положительно восприняты электоратом.

Макрон, пришедший к власти в 2017 году с центристской политической платформой и непростой репутацией «защитника богатых», пытался за последние недели доказать свою управленческую незаменимость в условиях разворачивающейся в Восточной Европе военной трагедии и разыграть «кремлевскую» карту, решившись на интенсивный марафон телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Российская тема давала французскому президенту пространство и для других, более конвертируемых во внутренней политике ходов.

Парируя недавние обвинения со стороны польского коллеги Матеуша Моравецкого в неэффективной тактике бесед с Путиным на фоне эскалации боевых действий в Украине, Макрон заметил, что дипломатия является его долгом, но он никогда «не был сообщником, в отличие от других». Высказывания были вполне очевидно направлены против Ле Пен, имеющей многолетний опыт не только коммуникации, но взамоподдержки с российским руководством. К теме ее связей с Кремлем Макрон до настоящего времени относился осторожно.

Как полагают эксперты, за то время, которое остается до начала второго тура (24 апреля), французский президент может ужесточить свою линию в отношении соперницы и оттоптаться на ее довольно уязвимой пророссийской позиции, которая давала знать о себе по самому широкому кругу вопросов, начиная с поддержки аннексии Крыма до одобрения открытого Москвой преследования против известного оппозиционного лидера Алексея Навального. В этом случае Ле Пен придется совершенствовать тактику защиты. Но шаги в эту сторону она уже сделала.

Стыд за фото

С начала российского натиска на Украину Ле Пен приступила к смягчению своей наивно-максималистской позиции на российском направлении. Лидер ультраправых в телеэфире заявила, что военная экспансия Москвы на территории соседнего государства «частично изменила» ее отношение к Путину и что она не ожидала такого развития событий. «То, что он там наделал, является явным нарушением международного права, и это абсолютно непростительно. Такое поведение не может быть оправдано», — сказала она.

За последнее время Ле Пен даже пыталась превзойти Макрона в своей реакции на военную трагедию в Украине. Когда Франция решила выслать российских дипломатов после появившихся сообщений о зверствах в городе Буча, Ле Пен допустила, что сейчас для Пятой республики, возможно, настало время отозвать своего посла из Москвы. Высказывания вступили в диссонанс с давней лояльностью оппозиционерки к РФ, хотя, справедливости ради, она так и не решилась на призыв к отказу от российских энергоносителей, апеллируя к экономической нецелесообразности.

Так или иначе, но о желании у лидера ультраправых быстро «переобуться» красноречиво свидетельствовали те эксцессы, которые возникали в рамках агитационной кампании. После того, как фотография встречи Ле Пен с Путиным в 2017 году со скандальной поездки в Москву, попала в одну из напечатанных к выборам брошюр, соратники ультраправого кандидата были вынуждены уничтожить тираж. В самой партии «Национальное объединение», лидером которой является Ле Пен, отрицают, что инцидент имел место.

Пока что против соперницы Макрона работает фактология. Ее соратники по-прежнему вынуждены рассчитываться по кредиту в размере 9 млн евро, который был получен от российского банка в 2014 году в рамках щедрого «субсидирования» европейского союзника. Если Макрон за эти дни решится на эскалацию риторики, именно эта ситуация открывает для него удобный угол атаки на предводительницу ультраправых, которая отважилась на ребрендинг своей внешнеполитической программы.

Отход от правых и левых

То, что процентный отрыв между Макроном и Ле Пен по итогам первого тура выборов колеблется в пределах статистической погрешности, во многом стало результатом деспотичного подхода к выборам, который был использован президентом Франции. Макрон выдвинул свою кандидатуру только в прошлом месяце и отказался вести дебаты с соперниками. Кроме того, его обвиняли в попытке нажить политический капитал на дипломатических усилиях по прекращению боевых действий в Украине.

Но, возможно, наибольший репутационный ущерб Макрон понес из-за разоблачений.

Активность президента стала предметом общенациональных дебатов после того, как французские депутаты от оппозиции обнародовали отчет, продемонстрировавший его большую любовь к консалтинговым компаниям. Законодатели обнаружили, что Елисейский дворец и правительственные структуры с 2018 года подписали контракты на сумму как минимум 2,4 млрд евро с такими крупными игроками, как McKinsey, Accenture и BCG, для получения советов по самым разным вопросам, начиная с пенсионной реформы до борьбы с коронавирусом,

Результаты первого тура президентских выборов в очередной раз подтверждают тезис, что французская политическая система выходит за рамки традиционного разделения на левых и правых, которое доминировало многие десятилетия, и встала на путь противостояния между националистами разной степени мигрантофобии и пытающимися играть на их поле проевропейскими глобалистами.

Многое теперь будет зависеть от того, кто из кандидатов сможет заручиться поддержкой крайне левого соперника Жана-Люка Меланшона, занявшего третье место. Его избиратели, как свидетельствуют соцопросы, не определились, в пользу кого следует выступить во втором туре голосования.