В 2021 году несколько высокопоставленных еврокомиссаров подверглись слежке при помощи шпионского программного обеспечения Израиля, узнал Reuters.

ПО было разработано израильской фирмой NSO Group. Как следует из одного из документов, связанных с расследованием, среди жертв слежки оказался бельгийский политик, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Также шпионское ПО было обнаружено на гаджетах еще как минимум у четырех высокопоставленных сотрудников Еврокомиссии.

Об атаке на смартфоны чиновники узнали от корпорации Apple, которая в ноябре 2021 года разослала нескольким владельцам iPhone оповещение о том, что они «стали целью атаки злоумышленников».

18 января стало известно, что полиция Израиля использовала программное обеспечение Pegasus компании NSO Group для взлома смартфонов лидеров протеста против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Шпионское ПО использовалось для взлома устройств бывших госслужащих, мэров и гражданских лидеров из числа граждан, поддержавших протесты. При этом полиция не запрашивала необходимый ордер на прослушку, слежку или сбор данных о гражданах.

Разработчик указанной программы заявлял, что предоставляет «уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью». Pegasus заражает устройства через мессенджеры и электронную почту, а также позволяет включать микрофон и камеру, записывать звонки, извлекать сообщения, фотографии, переписку, контакты и данные GPS пользователя.

Вскоре после этого скандала заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова заявила о намерении принять меры против использования израильского шпионского программного обеспечения Pegasus в Европе. По ее мнению, отказ от использования неоднозначного программного обеспечения помог бы Европе «убедить остальной мир в важности защиты персональных данных».

«Я занимаюсь поиском правовых механизмов эффективного реагирования на использование Pegasus на уровне ЕС, — заявила Йоурова. — Мы требуем от США прилагать больше усилий в области защиты персональных данных. Но в таком случае мы должны навести порядок у себя дома».