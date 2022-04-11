В польском Кракове украинки вышли на протест с окровавленными куклами в руках

В польском Кракове тысячи украинских матерей вышли на протест, держа в руках окровавленных кукол в память о детях, убитых во время обстрелов городов российскими войсками. Согласно данным офиса генпрокурора Украины, с начала российского вторжения погибли 183 ребенка, 342 получили ранения. #Краков #Польша #протест #trtнарусском #куклы #украинки #нетвойне #новости