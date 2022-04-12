ПОЛИТИКА
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После поражения Роналду разбил телефон болельщику
Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выбил телефон из рук юного фаната, возвращаясь в раздевалку после того, как команда потерпела поражение в матче с аутсайдером лиги «Эвертоном» со счетом 1:0. После инцидента Роналду выложил у себя в социальных сетях пост с извинением: «Сложно справляться с эмоциями в трудные моменты, как сейчас. Я бы хотел пригласить этого болельщика на следующую игру команды». #Роналду #МанчестерЮнайтед #разбилтелефон
Роналду / Others
12 апреля 2022 г.
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