После поражения Роналду разбил телефон болельщику

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выбил телефон из рук юного фаната, возвращаясь в раздевалку после того, как команда потерпела поражение в матче с аутсайдером лиги «Эвертоном» со счетом 1:0. После инцидента Роналду выложил у себя в социальных сетях пост с извинением: «Сложно справляться с эмоциями в трудные моменты, как сейчас. Я бы хотел пригласить этого болельщика на следующую игру команды». #Роналду #МанчестерЮнайтед #разбилтелефон