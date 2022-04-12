Провалившийся блицкриг и маленькая победоносная «спецоперация» превратилась для РФ в тяжелую, затяжную войну с огромными потерями. За месяц войны в Украине войска РФ понесли огромные потери не только в технике, но и в живой силе.

Вторжение в Украину показало слабую подготовку личного состава, что уже привело к тактическому поражению на многих участках фронта и разрушило основную цель блицкрига — захвата Украины за несколько дней. Некоторые группировки, такие как таманская и кантемировская танковые дивизии, по данным ВСУ, были фактически уничтожены.

Таким образом, ежедневные серьезные потери личного состава, на которые Генштаб РФ по-видимому не рассчитывал, вынуждают идти на такие меры, как вовлечение солдат срочной службы в военные действия на территории Украины, и вывод войск из непризнанных территорий, таких как Цхинвал. Такие решения стратегически довольно рискованные, но без пополнения личного состава наземное даже не продвижение, а удержание позиций, захваченных в первые дни войны, находится под угрозой.

Объявить всеобщую мобилизацию тоже достаточно проблематично, потому что россияне просто не поймут такого поворота событий, идущего вразрез с официальными сводками. Поэтому военное руководство РФ решило привлечьиностранные боевые группы разной степени легальности.

Иностранные добровольцы в Украине

Надо сказать, что в Украине против России воюют порядка 20 тыс. иностранных добровольцев. Начиная с 3 марта, в стране работает колл-центр, который принимает заявки от иностранцев, желающих присоединиться к Интернациональному батальону, и координирует их действия до прибытия в Украину. Для них сейчас действует безвиз. Также они будут обеспечены оружием и всем необходимым снаряжением.

Российские наемники

Таким образом, привлечение иностранных наемников — еще и своеобразный ответ Кремля на боевые подразделения иностранных добровольцев (именно добровольцев), который можно использовать и в целях пропаганды, как некая мировая поддержка действий РФ. Для внутреннего российского потребителя неважно, что поддержка исходит от диктатур. Иностранные наемники призваны решить две задачи: поддержать относительно квалифицированной живой силой сильно поистрепавшееся российское войско и показать среднестатистическому россиянину, что у них есть союзники. Кто же эти люди?

Ожидается, что основу этой группировки составят наемники из Сирии. Это солдаты Башара Асада, который отдал России свою страну под военный полигон для отработок навыков по ракетному уничтожению городов и массовому убийству мирных граждан. Режим Асада держится у власти благодаря военной, экономической и политической поддержке Путина, поэтому он может в ультимативной форме требовать живую силу для дальнейшей отправки в Украину.

Наем боевиков из стран-сателлитов уже развернут. Так, по данным ГУР МО Украины, на подконтрольных Асаду территориях Сирии развернуто порядка 14 вербовочных центров. Наемную силу планируется перебрасывать в учебные центры на территории РФ, где будет происходить обучение и формирование группировок, которые будут оснащены тяжелой артиллерией и снайперским вооружением. Естественно, это проходит под прикрытием помощи для так называемых Л/ДНР, но совершенно очевидно, что они будут участвовать в боевых действиях на всей территории Украины.

Таким образом, ВС РФ стремятся минимизировать потери среди своих солдат-срочников, которые скрывать довольно непросто, особенно когда они приобретают такой катастрофический масштаб. Другое дело, когда речь идет о наемниках из стран, которые находятся под фактическим контролем РФ. В этом случае не приходится отвечать на неудобные вопросы о потерях.

Более того, обходиться России такая живая сила будет достаточно дешево. Наемникам предлагается зарплата 300-600$ в месяц. Для понимания глубины цинизма, такая месячная зарплата в довоенное мирное время в Украине считалась довольно низкой, официально средняя зарплата составляла более 500$, но в действительности была выше. Теперь огромная, богатая Россия, имеющая вторую армию в мире, платит практически копейки гражданам некоторых стран за возможность умереть в Украине.

Особенно хорошо это видно по сравнению с зарплатами боевиков ЧВК «Вагнер», среднестатистическая зарплата которых порядка 3-4 тыс. долл. США, или с теми же наемниками от «Хезболлы». Очевидно, что привлечь новых наемников из подконтрольных стран выгоднее еще и чисто экономически.

Не только Сирия выразила готовность отправить своих наемников воевать на стороне России. Несмотря на предварительные заявления о решении не вступать в войну, развязанную Россией, об отправке своих боевиков в распоряжение российской армии заявила шиитская группировки Хезболла, которая в ряде стран признана террористической. Мобилизационный центр для боевиков этой армии открыт в провинции Хомс в Кусейре на территории, подконтрольной Асаду.

Генштаб РФ заявляет о готовности 800 боевиков этой армии принять участие в войне на стороне России. Первая партия из 200 боевиков должна была прибыть в Беларусь уже 29 марта. Им планируется платить за участие в боевых действиях на территории Украины порядка 1500 долл. США в месяц.

Вербовочные центры на Ближнем Востоке развернуты силами ЧВК «Вагнер». Примечательно, что имея достаточно внушительный контингент боевиков этой организации Пригожина в Африке, Россия не спешит перебрасывать их с «черного континента».

Таким образом, российские власти предпочитают пойти на риск и вывести свой контингент для пополнения живой силы из непризнанных республик, фактически создав там идеальные условия для возврата территорий в законные границы, чем потерять контроль над рядом африканских стран и лишиться довольно серьезного финансового потока от добывающих компаний на континенте. В условиях мировых санкций это критически важно для экономики России и для личного благосостояния верхушки кремлевской власти.

Лихорадочно собирая свежую кровь за небольшие деньги для своей армии, Кремль пытается втянуть в войну в Украине как можно больше стран, невзирая на мировую репутацию последних. Это делается для того, чтобы снять с себя часть ответственности и уменьшить жертвы среди российских солдат.