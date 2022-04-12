Из-за роста цен на продукты сенатор Андрей Турчак обратился к правительству РФ с просьбой увеличить финансирование закупок для сохранения текущего качества и порций школьного питания. Однако эксперты уверены: вливание денег в ученические столовые «накормит» не детей, а тех, кто понимает, что школьных обедов, как и денег на них может не быть уже завтра. Тем не менее сегодня властям, кажется, принципиально важно сохранить бесплатное питание в начальной школе, которое было введено всего полтора года назад и «с самого верха».

«Срыва допустить нельзя»

«Уже сейчас поставщики жалуются, что цены на продукты выросли, отдельные позиции подорожали до 30%, — сообщил первый зампред Совфеда РФ Андрей Турчак в конце марта и сделал не то что неутешительный, а даже пугающий прогноз относительно питания детей в российских школах: — Ситуация такова, что у поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели».

Турчак также уведомил коллег и общественность, что из-за роста цен поставщики продуктов в школьные столовые стали выходить в муниципалитеты с предложениями разорвать ранее заключенные контракты. Отдельно госдеятель напомнил: «Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы и в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой — уменьшать порции или экономить на качестве».

Очевидно, что речь идет прежде всего о так называемых «президентских завтраках», на которые регионам выделяются деньги из федерального бюджета. Дело в том, что в России с 2020-го ученики с 1-го по 4-й класс обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Это — закон, и его инициировал лично Владимир Путин.

Сейчас более 7,7 млн учащихся в почти 40 тысячах школ едят бесплатно, отчиталась всего за несколько недель до начала «спецоперации» заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. В 2020–21 годах на эти цели государством было выделено более 76 млрд рублей. В 2022-м в федеральный бюджет заложено 63,2 млрд рублей, передают РИА «Новости».

10 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что президентская «программа будет продолжена». «В реализацию программы горячего питания для школьников изначально были заложены дополнительные средства, которые сейчас позволяют, несмотря на все обстоятельства, выполнять эту программу», — пояснил он. Однако, какие средства и на сколько их хватит, не уточнил.

«Вынужденные меры»

В то же время сигналы о проблемах в школьных столовых поступают из разных частей страны. Во многих регионах местные власти уже начали решать вопросы школьного питания путем увеличения его финансирования из кошелька области.

Так, глава Красноярского края Александр Усс поручил внести соответствующие корректировки в местный бюджет. Себестоимость школьного обеда в его регионе в первый месяц войны в Украине выросла на 25–30%. Из-за этого пришлось, как выразились местные СМИ, идти на «вынужденные меры»: мясо говядины заменить на мясо курицы, творожную запеканку — на молочную кашу.

В Приморском районе Санкт-Петербурга трудности с поставками фруктов и мяса ощутили на себе школьники, за чем последовали жалобы их родителей в соцсетях. Отреагировавшая на них администрация района уведомила, что, как и в Красноярском крае, в их учебных заведениях происходит замена блюд и вносятся корректировки в меню.

Бывший сотрудник петербургского комбината питания, нынешний общественный деятель по вопросам организации соцпита Павел Бойченко рассказал «Октагону» о результатах совещания в Смольном на эту тему: из-за взлета цен на продукты уложиться в прежние суммы сегодня действительно не получается, поэтому «было принято постановление, по которому поставщикам питания с 1 апреля по 30 июня 2022 года разрешили пересматривать контракты, заключенные в начале года, с изменением в сторону увеличения их стоимости примерно на 30%».

Бойченко также добавил, что, по подсчетам аналитиков, допфинансирование сферы социального питания в школах обойдется бюджету Санкт-Петербурга в 576 млн рублей. А всего на школьное питание в северной столице тратится около 5,9 млрд рублей. Нетрудно посчитать, что дотации города в тарелки детей составят почти 10%.

«Фальсификаты и суррогаты»

В Новосибирске меню для столовых детских садов и школ пока не пострадало, заверила «Октагон» местная мэрия. Однако там были зафиксированы случаи отказа поставщиков привозить продукты по новым ценам. Директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, депутат областного заксобрания Яков Новоселов считает, что это может спровоцировать волну серьезных нарушений. «Недобросовестные поставщики будут пытаться доставлять фальсификаты и суррогаты; в учреждениях могут попытаться урезать порции, что является нарушением санитарных правил и законов», — уточнил он.

Вообще тема питания в детских учреждениях не уходит из информпространства уже несколько лет. Жалобы были и в относительно сытые времена. TRT на русском совсем недавно рассказывал о массовых отравлениях школьников и о махинациях директоров комбинатов школьного питания. Об ухудшении качества еды для детей, причем из-за роста цен, в ноябре прошлого года сообщал и председатель Союза потребителей Петр Шелищ. По его словам, бюджет программы был утвержден из расчета 60 рублей на младшего школьника в день, но этих денег оказалось недостаточно, поэтому правительству следовало бы сделать перерасчет с учетом инфляции, получается, еще полгода назад.

«За честные продукты»

Нецелевое расходование средств в сфере школьного питания — это проблема во все времена. Эксперты и участники рынка школьного питания утверждают, что до тарелки ученика доходит лишь 20–30% от средств, направляемых органами власти. То есть от тех самых официальных 60 рублей на ученика…

«Когда мы раскручиваем эти истории с прокуратурой в регионах, выясняется, что деньги, которые поступили на выплату заработной платы поваров, при аутсорсинге почему-то попадают в премиальный фонд школы, из которого директор награждает себя. А сейчас при росте цен они будут вынуждены сократить свою «прибыль», поэтому и запаниковали», — рассказал «Октагону» координатор гражданского проекта «За честные продукты!» Александр Бражко.

Бражко вообще придерживается мнения, что «информация о нехватке денег сегодня в первую очередь звучит из неблагополучных регионов, от руководителей учреждений образования, которые отказались своевременно возвращать поваров в штат», а «ценовые горки» с накруткой в 100-200% процентов происходят из-за спекулянтов, которые хотят поиметь маржу в непростое время.

Также эксперт отмечает, что невозможно увеличить стоимость питания в начальной школе, не подняв при этом стоимость питания для остальных школьников, то есть для тех, кто ест за родительские деньги, которых с каждым днем может становиться все меньше.

«Пока мы не наведем порядок в школьной тарелке одного ребенка, увеличение финансирования приведет к необратимым последствиям. Тех, кто ворует, невозможно остановить. Денег будет больше, а порции будут уменьшаться», — настаивает эксперт и уточняет, что недобросовестные люди будут воровать текущим днем, потому что понимают, что завтра вместе с «президентскими завтраками» их может и не остаться.

Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов также уверен, что решение увеличить финансирование требует оценки всех последствий и обстоятельств, связанных с их реализацией, так как «единой кнопки, на которую можно нажать, чтобы все стало хорошо, не существует».

Поэтому, по мнению «Октагона», в складывающейся ситуации власть может сделать из лимона лимонад и выгнать мошенников из школьных столовых. Если, например, как предлагает Чернигов, создать единую методологию для отслеживания происходящих в школьном питании процессов и рассмотреть возможность создания единого поставщика в формате госкорпорации.

Вопрос только в том, будет ли сейчас власти дело до школьников…