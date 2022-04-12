Полицейское ведомство Евросоюза будет выявлять случаи обхода санкций россиянами, попавшими под них, и искать российские активы за рубежом. Объявленная операция, которая началась 11 апреля, получила название «Оскар», сообщается на сайте ведомства.

Операция была инициирована Европейским центром по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола. Европол, в свою очередь, будет помогать обмену информацией и разведданными между партнерами — Евроюстом, Frontex и странами ЕС. Также европейская полиция будет оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований. Она централизует для анализа всю информацию, чтобы выявить международные связи, преступные групп и новые криминальные тенденции.

Европол будет оказывать аналитическую поддержку расследованиям и осуществлять оперативную координацию, судебно-медицинскую и техническую экспертизу.

Ожидается, что Евроюст обеспечит обмен стратегической и оперативной информацией в ходе операции и сотрудничество между национальными следственными и судебными органам, а Frontex усилит контроль за лицами, которые пересекают внешние границы ЕС и попадают под действие санкций.

Также в заявлении Европола сказано, что операция проводится для поддержки финансовых расследований в отношении подсанкционных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Также она касается уголовных расследований в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций. «Оскар» — это «зонтичная операция», которая будет продолжаться в течение как минимум одного года и включать в себя ряд отдельных расследований.

8 апреля Европейская комиссия сообщила о замораживании российских и белорусских активов на сумму €29,5 млрд после введения санкций из-за войны в Украине. Под ограничения подпали принадлежащие олигархам из обеих стран яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства на €6,7 млрд.

TRT на русском уже писал о суперъяхте Motor Yacht A, предположительно принадлежащей российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, которая исчезла с международных радаров после того, как была замечена на Мальдивах. Там же курсировали еще пять судов, связанных с Россией, владельцы которых, предположительно, решили скрыть их там из-за войны с Украиной и введенных санкций.

Аресты яхт из-за санкций уже начались: испанские власти арестовали судно стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. По данным СМИ, речь идет о 85-метровой суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Также в конце марта финская таможенная служба задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами.

Некоторые российские компании скрывали то, что владеют дорогими судами. Международный консорциум журналистов-расследователей ранее выяснил, что «Газпром» с 2010 года владел 48-метровой яхтой Alexandar V стоимостью более $25 млн. В 2016 году «Газпром» добавил «дополнительную защиту» яхты, что усложнило структуру собственности с тремя новыми подставными компаниями, зарегистрированными в Сингапуре, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах. Документы показывают, что активисты, в том числе Asiaciti, знали, что «Газпром» находится под санкциями, когда предоставлял услуги для яхты.

Расследование военных преступлений в Украине также продолжается. С этой целью в страну прибыли французские жандармы, а Германия решила поддержать Международный уголовный суд дополнительным €1 млн. До этого по поводу расследования ситуации в Украине в Международный уголовный суд обратились уже 42 страны. Сейчас Украина занимается сбором доказательств и, как заявил министр юстиции страны Денис Малюська, «типов таких преступлений было много».