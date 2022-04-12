Положительное сальдо счета текущих операций России в первом квартале текущего года поставило рекорд, составив $58,2 млрд, оценил Центробанк.

Этот квартальный показатель в 2,6 раза выше, чем в 2021 году, когда сальдо составило $22,5 млрд. Профицит торгового баланса (положительная разница между экспортом и импортом товаров и услуг) в 2022 составил $66,3 млрд (в 2021 было $25,8 млрд). Объем экспорта составил $156,7 млрд (год назад — $104,8 млрд), импорта — $90,4 млрд (на $14,4 млрд больше, чем годом ранее).

Эксперты заявили Forbes, что показатель достиг рекордно высоких уровней в том числе за счет ценовых факторов, несмотря на дисконт, с которым торгуется российское сырье. Об этом изданию сообщила экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Объемы экспорта пока не просели, введенные санкции и внутренние ограничения (например, на сельскохозяйственный экспорт) затрагивают не больше 10% показателя, считает она.

По словам Донец, показатели импорта тоже пока не упали, но в целом они будут снижаться. «За счет стоимостного фактора: внутренние цены выросли, несмотря на укрепление рубля, отката назад не будет, — уточнила эксперт. — Сохраняются неопределенность и перебои в поставках, продолжится снижение доходов и спроса». Она предсказала, что по итогам 2022 года профицит текущего счета составит $170-180 млрд.

Рекордные показатели первого квартала связаны с высокими ценами на энергоносители, заявила заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова. В начале марта цены на газ на нидерландском хабе TTF достигли исторического максимума — $3892 за тонну. Цены на нефть марки Brent в начале марта превышали $130 впервые с 2008 года, сейчас держатся около $100 за баррель (при этом российская нефть марки Urals продается с рекордным дисконтом по отношению к бенчмарку). По итогам года ожидается профицит счета текущих операций на уровне $200-250 млрд, учитывая, что во втором квартале экономика будет сокращаться и импорт падать, заявила Рыбакова.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ранее Минфин и Минэкономразвития решили уточнить прогноз по ВВП России на 2022 год, По его словам, официальный прогноз снижения составит более 10%. Снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами, однако федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь субъектам, пообещал Кудрин.

Ранее сообщалось, что российское правительство увеличит резервный фонд на 273,4 млрд рублей для поддержки экономики в условиях санкций, причем средства планируется получить из «излишков» от продажи нефти и газа.