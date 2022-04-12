Комитет по кредитным деривативам признал ОАО «Российские железные дороги» в состоянии дефолта по одному выпуску евробондов, сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство.

Речь идет о евробондах на 250 млн швейцарских франков, которые были выпущены в 2020 году. Дата выплаты по ним наступила 14 марта, льготный период в десять дней истек. В РЖД пытались и не смогли провести выплату из-за действующих против них санкций. В результате комитет решил, что 28 марта произошло «событие неуплаты» по займу. Это первое такое решение в отношении российской компании, сообщает Bloomberg. Оно запускает выплату по механизму кредитно-дефолтного свопа, и инвесторам предстоит увидеть, сколько именно по ним заплатят.

По данным СМИ, РЖД накопила наибольшую сумму невыплаченных обязательств в различных валютах. До этого компания не смогла провести купонные выплаты по евробондам в британских фунтах и рублях, а также погасить долларовые еврооблигации. При этом в РЖД сообщили, что обратились в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании с просьбой предоставить лицензию, позволяющую компании обслуживать свои долговые обязательства. Обработка запроса может занять несколько недель. Еще с конца марта РЖД находится под санкциями Великобритании, с конца февраля — под санкциями Канады и Евросоюза.

В понедельник, 11 апреля CNN написал, что «Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах». Материал был основан на сообщении S&P, в котором говорилось о понижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга России в иностранной валюте с С до SD (выборочный дефолт). Рейтинг России в местной валюте остается на преддефолтном уровне (CC/C).

При этом российский Минфин опроверг информацию о дефолте. «Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идет», — заявили в министерстве. В ведомстве также подчеркнули, что у России достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств.