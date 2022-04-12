Место главы командования США в Европе вместо генерала Тода Уолтерса, командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и Европейским командованием ВС США, займет генерал Кристофер Каволи. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Генерал Кристофер Каволи, нынешний командующий армией США в Европе, должен возглавить Европейское командование США, которое отвечает за все военные операции США на континенте», — сказано в публикации.

Планируется, что в этой должности Каволи заменит нынешнего главу командования Тода Уолтерса и будет занимать ее в течение трех лет.

Предшественник Каволи Уолтерс утверждал, что Россия представляет постоянную угрозу для США и их союзников. Он предлагал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии.

Генерал Каволи, который должен возглавить командование США в Европе, изучал Россию и имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.

Также ожидается, что на пост главы Командования специальных операций ВС США вместо генерала Ричарда Кларка назначат генерала Брайана Фэнтона, сейчас возглавляющего Объединенное командование специальных операций США. Кандидатуры должен утвердить Сенат.

По данным издания, кадровые перестановки связаны с тем, что Пентагон хочет переключить внимание «на обыденные военные угрозы» — такие как Китай. Также планируется, что американские спецподразделения «вернутся к более традиционным ролям» и займутся, в частности, обучением иностранных наемников.

Это не первые перестановки в военном командовании США за последнее время. Ранее новым главой Центрального командования ВС США был назначен Майкл Курилла, он сменил Кеннета Маккензи. Курилла в последние годы командовал 18-м воздушно-десантным корпусом армии США, который предназначен для быстрой переброски в любую точку света.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении примерно в десять раз числа солдат в странах Восточной Европы в сравнении с тем, что было за несколько месяцев до вторжения России в Украину. Сейчас на восточных рубежах альянса находятся 40 тыс. военных, уточнял он. Увеличение контингента на восточных рубежах НАТО необходимо, чтобы отразить потенциальную попытку вторжения — например, в Эстонию или Латвию. В свою очередь, российские власти не раз называли расширение альянса на восток после развала СССР нарушением обещаний и угрозой безопасности страны.