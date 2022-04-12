12 апреля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Украинские саперы обезвреживают сброшенные на Харьков боеприпасы
Саперы вооруженных сил Украины произвели контролируемые подрывы российских мин дальнего радиуса действия, сброшенных на Харьков. В 1997 году Оттавским договором разбрасываемые противопехотные мины были запрещены в 163 странах, включая Украину. #Харьков #мины #саперы #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Украинские саперы обезвреживают сброшенные на Харьков боеприпасы / Others
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