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Украинские саперы обезвреживают сброшенные на Харьков боеприпасы
Саперы вооруженных сил Украины произвели контролируемые подрывы российских мин дальнего радиуса действия, сброшенных на Харьков. В 1997 году Оттавским договором разбрасываемые противопехотные мины были запрещены в 163 странах, включая Украину. #Харьков #мины #саперы #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Украинские саперы обезвреживают сброшенные на Харьков боеприпасы / Others
12 апреля 2022 г.
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