ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп: все проблемы из-за Ирана
Дональд Трамп заявил, что эскалация на Ближнем Востоке связана с тем, что у Ирана появились финансовые ресурсы
Трамп: все проблемы из-за Ирана
Дональд Трамп / Reuters
7 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что текущая напряженность на Ближнем Востоке стала возможной из-за того, что у Ирана вновь появились деньги.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, комментируя подготовку к переговорам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«На Ближнем Востоке прямо сейчас происходит много всего того, что нужно утихомирить. Затем произошло 7 октября, и это все случилось, потому что Иран, как вы знаете, раньше никому не давал денег, потому что у него не было денег. Теперь же у него денег много», — заявил Трамп.

Он добавил, что до событий 7 октября 2023 года «таких проблем не было», и у США «не было проблем с Ираном».

Ожидается, что на встрече с Нетаньяху одной из ключевых тем станет ситуация на Ближнем Востоке.

Также, по словам Трампа, в повестке переговоров будет и торговля.

Это вторая встреча Трампа с Нетаньяху с момента его вступления в должность президента. Первая состоялась в феврале.

На фоне эскалации напряженности в регионе и угроз со стороны США, Иран привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters.

Власти Ирана официально предупредили соседние страны — Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн — что любые действия, направленные на поддержку возможной американской атаки, включая предоставление территорий или воздушного пространства для операций, будут расценены как акт вражды.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us