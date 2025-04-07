Президент США Дональд Трамп заявил, что текущая напряженность на Ближнем Востоке стала возможной из-за того, что у Ирана вновь появились деньги.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, комментируя подготовку к переговорам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«На Ближнем Востоке прямо сейчас происходит много всего того, что нужно утихомирить. Затем произошло 7 октября, и это все случилось, потому что Иран, как вы знаете, раньше никому не давал денег, потому что у него не было денег. Теперь же у него денег много», — заявил Трамп.

Он добавил, что до событий 7 октября 2023 года «таких проблем не было», и у США «не было проблем с Ираном».

Ожидается, что на встрече с Нетаньяху одной из ключевых тем станет ситуация на Ближнем Востоке.

Также, по словам Трампа, в повестке переговоров будет и торговля.

Это вторая встреча Трампа с Нетаньяху с момента его вступления в должность президента. Первая состоялась в феврале.

На фоне эскалации напряженности в регионе и угроз со стороны США, Иран привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters.

Власти Ирана официально предупредили соседние страны — Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн — что любые действия, направленные на поддержку возможной американской атаки, включая предоставление территорий или воздушного пространства для операций, будут расценены как акт вражды.