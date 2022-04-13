Власти Китая решились на расширение своего ядерного арсенала после переоценки угроз, исходящих со стороны США. Такими данными делятся источники The Wall Street Journal, обращая внимание на то, что решимости Пекину могли добавить боевые действия в Украине. Военно-политическое руководство КНР, как следует из высказываний собеседников издания, рассматривает путь наращивания потенциала как способ удержать администрацию американского президента от прямого участия в конфликте в случае вторжения на территорию Тайваня.

Газета ссылается на анализ спутниковых данных, который продемонстрировал: Китай ускорил работу как минимум на 120 предполагаемых ракетных шахтах, которые расположены в отдаленном западном регионе страны, вблизи города Юмэнь. Объекты могут быть использованы для размещения оружия, способного достичь территории США, в ядерном оснащении, говорят специалисты. Спутниковые снимки, сделанные еще в январе, говорят о том, что процесс расширения закончился уже на полусотне предполагаемых ракетных шахт.

Близкие к западному разведывательному сообществу аналитики открыто связывают усилия Пекина с растущим конфронтационным характером отношений с США. Они опасаются, что усиление потенциала может означать существование у китайских властей готовности нанести упреждающий удар в случае потенциальной эскалации. Однако источники, знакомые с видением Пекина, продолжают утверждать, что такое развитие событий противоречит государственной концепции применения ядерного оружия.

«Высокая степень доверия»

Еще на заре становления КНР военно-политическое руководство страны отталкивалось от необходимости оснащения своих вооруженных сил современным оружием, в том числе ядерным. Первая национальная программа по атому, одобренная в 1951 году, имела исключительно мирную направленность, но к середине 1950-х у нее появилось дополнение в виде конфиденциального раздела о создании собственного ядерного оружия и разработке его носителей. Весной 1953 года Пекин обратился к советским властям с просьбой оказать соответствующую помощь.

Частью технологий Москва успела поделиться. Несмотря на то, что после охлаждения советско-китайских отношений в 1960-е Пекин был вынужден развивать стратегическое ядерное оружие без участия соседа, российская сторона до сих пор использует факт сотрудничества в этой сфере как элемент своего магистрального антизападного дискурса. В 2020 году директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заметил, что знакомство КНР с отечественным опытом подразумевало уже существовавшую тогда высшую степень доверия между странами.

Сейчас на вооружении китайской армии находятся межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн» различных типов: разработанная в 1970-е годы жидкостная ракета шахтного базирования DF-5 с дальностью от 10 до 14 тыс. км, созданная в восьмидесятые твердотопливная мобильная DF-31 с дальностью около 11 тыс. км, а также относительно новая твердотопливная DF-41, которая имеет дальность полета более 15 тыс. км. Стоит отметить, что КНР в то же время тратит существенные средства на развитие подводного ракетоносного флота.

Оценки общего арсенала имеющихся у Пекина ядерных боезарядов очень приблизительны в связи с тем, что страна не раскрывает подробности развития своих стратегических возможностей. По распространенным предположениям, соответствующие запасы достигают несколько сотен боеголовок. В ноябре 2021 года американское оборонное ведомство обнародовало отчет с прогнозом, что к 2030 году число ядерных боеголовок, находящихся на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), может превысить 1 тыс. единиц.

Тайваньский полигон

В конце марта администрация Джо Байдена передала Конгрессу засекреченную версию Стратегии национальной обороны США. Представители администрации в разговоре с Arms Control Today уточнили, что этот документ включил в себя в качестве приложений Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны. По их словам, в них президент США нарушил предвыборное обещание, одобрив такой вариант политики, который оставляет открытой возможность применения оружия массового уничтожения в ответ не только на ядерную атаку, но и на неядерные угрозы.

Китайские официальные лица подозревают, что той ареной, где Вашингтон рискнет апробировать эту модель действий, может стать конфликт между КНР и Тайванем.

Вашингтон остается основным экспортером вооружений островному государству, но старается придерживаться политики стратегической двусмысленности, заставляя Пекин гадать, что произойдет в случае его попытки вторжения и аннексии. В прошлом году Тайбэй усилил тренировочный режим резервистов и нарастил закупки оборонной техники. Власти острова также поставили вопрос о продлении обязательной военной службы до 12 месяцев.

Эксперты вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) считают, что аппетиты КНР могло серьезно подогреть вторжение российских войск в Украину. По их словам, китайское военно-политическое руководство, вероятно, скорректировало свою методологию и даже ужесточило ранее одобренную стратегию. Изменения, как полагают в CSBA, могут предполагать использование Пекином ядерной угрозы на заре конфликта, чтобы поставить США в невыгодное положение и охладить пыл таких региональных игроков, как Япония.

Преподаватель Военно-морского колледжа США профессор Лайл Гольдштейн ссылается на исследователей, знакомых с содержанием американо-китайских споров по тайваньскому досье, которые утверждают: сценарий выхода из-под контроля потенциального вооруженного кризиса на острове «гораздо более опасен, чем нынешний российско-украинский конфликт». Лидеры США должны действовать сейчас, а не ждать кризиса, считает Гольдштейн.

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Опасность в случае с наращиванием ядерных арсеналов Китая создает и то, что страна практически не ограничена международными режимами по контролю над вооружениями, если не брать в расчет Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Микс» интенсивных усилий Пекина по модернизации стратегических сил с пробелом в обязательствах по ограничению и сокращению соответствующих вооружений ставит трепещущий вопрос о необходимости привлечения КНР к соответствующим договорам. Но Пекин избегает такой постановки проблемы.

Как полагает Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, в течение этого десятилетия китайцы будут уступать российской стороне по числу боеголовок. Однако в долгосрочной перспективе у азиатского игрока, безусловно, больше возможностей для того, чтобы нарастить показатели.

Эксперт не исключает, что может быть сделан рывок к получению тысячи боеголовок. Впрочем, в ситуации имеет значение не только их численность, но и то, как ими управляют и распоряжаются, подводит итог исследователь.