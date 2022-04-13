Больше всего с начала войны с Украиной в российском бюджете выросли расходы на финансирование государственных СМИ, сообщает The Moscow Times со ссылкой на оперативные данные Минфина.

Сумма, выделенная на эту статью расходов, составила 17,4 млрд руб за январь-март — по сравнению 5,4 млрд руб годом ранее. В марте, когда начались активные боевые действия, расходы достигли 11,9 млрд рублей — вдвое больше, чем за январь-февраль вместе (5,5 млрд).

Согласно закону о бюджете, на финансирование СМИ за год должно быть выделено 114,8 млрд рублей. Самая большая сумма поддержки (28,7 млрд руб) предусмотрена для АНО «ТВ Новости» (управляющей RT), 25,2 млрд руб выделено для ВГТРК, 1,73 млрд рублей — для Общественного телевидения России.

Еще 1 млрд заложен в бюджете для телецентра «Останкино» и 6 млрд — для Первого канала. Еще 7,5 млрд руб в виде коллективной субсидии бюджет выделит Первому каналу, НТВ, ТРК «Петербург», «ТВ Центру» и «Карусели», и1,8 млрд руб должен получить канал «Звезда». Для МИА «Россия сегодня» заложено 9,3 млрд руб, для агентства ИТАР-ТАСС — 3,6 млрд руб.

Траты на другие статьи расходов выросли не так значительно по сравнению с прошлым годом. Так, финансирование армии увеличилось лишь на 11% (до 824 млрд руб), а расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы — на 5,6% (до 501,6 млрд руб). На социальную поддержку граждан расходы бюджета выросли лишь на 6,5% (1,719 трлн руб).

В то же время нефтегазовые поступления в бюджет за первый квартал выросли на 83%, до 2,974 трлн руб, а сборы прочих налогов — на 14%, до 4,195 трлн руб. К концу марта Минфин накопил в бюджете 1,151 трлн рублей профицита — почти в шесть раз больше, чем годом ранее.

Как сообщает «Коммерсант», война могла пока не сказаться на российском бюджете из-за того, что «бюджетная статистика реагирует на изменение экономической ситуации с некоторым лагом». Высокий уровень поступлений также поддерживают сильно выросшие цены на экспорт (прежде всего нефть) и заметно ускорившаяся инфляция. Пока единственным проявлением возможных бюджетных проблем стало небольшое мартовское снижение сборов Федеральной таможенной службы — до 704 млрд руб. против февральских 730 млрд руб. Оно произошло из-за проблем с импортом после начала военных действий.