С идеей создания подземных резервуаров для нефти на Ямальском нефтегазовом форуме выступил гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам» (ГКЗ) Игорь Шпуров, пишут «Известия».

По его мнению, такие хранилища могут понадобиться на случай проблем с ее сбытом из-за западных ограничений. Резервуары будут создаваться по аналогии с подземными хранилищами газа, рассказал Шпуров.

«У США такие подземные хранилища есть давно, в соленосных отложениях. Они вмещают в себя около 100 млн т нефти, — заключил он. — Наши подземные хранилища сегодня тоже возможны, в соленосных бассейнах можно создать подобные хранилища либо такой, либо большей мощности».

Мысль о создании подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась еще в 2020 году, когда из-за ковидных ограничений спрос на энергоносители рухнул, говорится в публикации. Тогда в Российском газовом обществе (РГО) отмечали, что нужно создать резерв в объеме 10-20% от годовой добычи. На создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений — можно уложиться и в 3–5 лет, говорили в РГО.

Обсуждались четыре варианта подземных резервуаров для хранения стратегических запасов нефти — на 30 млн, 60 млн, 90 млн или 120 млн куб. м, что примерно соответствует объему от 5 до 20% годовой добычи в стране. Их создание должно обойтись в 103,5 млрд, 141 млрд, 178,5 млрд и 216 млрд руб. соответственно, подсчитали тогда в РГО.

На подготовку технико-экономических обоснований и предпроектную проработку таких хранилищ может потребоваться два-три года, но делать это необходимо, заявлял Шпуров.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал «Известиям», что хранилища можно формировать путем размыва соленосных отложений, которые залегают в недрах различных регионов России, в том числе Московской области.

«Хранилища можно создавать в водоупорных глинах или отработанных шахтах, но это не самый предпочтительный вариант: формирование полостей в глинах сопряжено с применением взрывов, эффект от которых заранее трудно просчитать, — сказал эксперт. — Закачка же нефти в шахты может привести к ее заражению тяжелыми металлами, если речь идет о горных выработках по добыче руд».

В свою очередь экономист и частный эксперт по инвестициям Николай Неплюев заявил изданию, что, с технической точки зрения, сооружать подземные нефтяные хранилища в естественных и искусственных емкостях вполне возможно. Они безопаснее надземных резервуаров, поскольку практически исключают риск разлива жидкости, отметил он. «Кроме того, подземные нефтехранилища не имеют предельного объема: в них можно закачивать довольно большое количество нефти», — указал эксперт.

В публикации отмечается, что из-за санкций и стремления Евросоюза ограничивать импорт российской нефти и нефтепродуктов проблемы с ее хранением уже начались. Чтобы решить их, предлагается сократить добычу нефти (но это приведет к ее подорожанию) либо углубить переработку сырой нефти. В таком случае необходимость строительства дополнительных хранилищ для нее может значительно сократиться.

Ранее TRT на русском писал, что из-за санкций у трейдеров возникают проблемы со сбытом российской нефти Urals. Проблемы с поиском покупателей привели к тому, что танкеры нефтетрейдеров, которые все же решились взять этот сорт нефти, становятся «плавучими хранилищами» для баррелей Urals.