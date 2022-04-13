С января по март товарооборот России и Китая увеличился на 28,7% в годовом исчислении — до $38,17 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Китайский экспорт в Россию за три месяца вырос на 25,9% до $16,44 млрд, а импорт российских товаров и услуг увеличился на 31% до $21,73 млрд.

В то же время положительное сальдо России достигло $5,29 млрд, рост в годовом исчислении составил 68%. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая вырос на 35,8% и поставил рекорд — $146,88 млрд.

По словам официального представителя управления Ли Куйвэня, власти Китая намерены поддерживать с Россией торговые отношения, несмотря на войну в Украине. «Китайская таможня продолжит содействовать развитию регулярного торгово-экономического сотрудничества КНР с Россией и Украиной», — заявил он.

В 2021 году товарооборот двух стран вырос на 35,8%, до $146,88 млрд, что на тот момент было рекордным показателем. На встрече в декабре прошлого года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали создание инфраструктуры для обслуживания торговых операций двух стран без участия посредников.

Китай отказался присоединиться к санкциям, введенным против России из-за военных действий в Украине. МИД республики говорил, что сотрудничество Китая и России «не имеет границ».

«Наша борьба за мир не имеет границ, наше стремление поддерживать безопасность не имеет ограничений, наше противостояние гегемонизму не имеет границ», — говорил в конце марта официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он отмечал, что Китай и Россия «будут вместе содействовать развитию подлинных многосторонних отношений в мире, способствовать формированию многополярных механизмов и демократизации международных связей».

Напротив, по информации СМИ, состоявшиеся в середине марта переговоры президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина выявили серьезные разногласия двух лидеров по поводу вторжения России в Украину. Тогда беседа с президентом США не побудила главу КНР воспользоваться своим влиянием на Путина, чтобы остановить войну.