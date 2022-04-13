В начале апреля на филиппинской авиабазе Вилламор в филиппинской столице Маниле прошла церемония официальной приемки военно-воздушными силами страны двух первых боевых вертолетов Т129В АТАК, сообщается на сайте государственного новостного агентства Филиппин. Позже в страну должны быть доставлены еще четыре единицы боевой техники, произведенные турецкой государственной авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries.

На церемонии, посвященной первой реализованной поставке Т129В АТАК за рубеж, присутствовали министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана, замглавы администрации Эриксон Глория, посол Испании Хорхе Морагас Санчес и турецкий посол Измаил Демир.

Вертолеты были доставлены в Манилу двумя военно-транспортными самолетами Airbus A400M ВВС Турции 9 марта 2022 года, а сейчас оба вертолета поступили на вооружение ВВС Филиппин. Об этом говорится в военном блоге bmpd, который ведут специалисты Центра стратегий и технологий. По начальным условиям контракта поставка первых двух боевых машин филиппинской стороне должна была быть произведена в сентябре 2021 года, второй пары — в феврале 2022 года, и третьей пары — в 2023 году, однако впоследствии сроки реализации контракта сдвинулись на полгода.

В Турции уже прошли подготовку четыре пилота и 19 сотрудников техперсонала ВВС Филиппин. В целом для пилотирования вертолетов планируется обучить 13 пилотов, пишет «Анадолу».

В 2018 году Делфин Лорензана сообщал, что техническая рабочая группа ВВС Филиппин рекомендовала закупку 16 многоцелевых вертолетов Sikosrky S-70i International Black Hawk и восьми турецких боевых вертолетов TAI T129 ATAK. Предконтрактные переговоры с Турцией относительно закупки шести вертолетов Т129 состоялись в мае 2020 года, а в июле того же года был подписан межправительственный контракт. Он был заключен на сумму в 13,72724824 млрд филиппинских песо ($269 млн), включая поставку вооружения, оборудования, запчастей, техническое обеспечение и подготовку личного состава.

Зимой 2021 года сообщалось, что через четыре года Турция рассчитывает получить новый ударный вертолет АТАК 2. Турецкое Управление оборонной промышленности подписало с компанией Turkish Aerospace Industries контракт на создание новой боевой машины еще в феврале 2019 года. Ожидается, что прототип вертолета совершит полет в 2024 году.

Изначально предполагалось, что этот вертолет будет тяжелее, чем машина боевой поддержки T129 АТАК, но сопоставим по тоннажу (шесть тонн) и создан на основе несущей системы многоцелевого Т625. Однако сейчас АТАК 2 заявляется уже как машина 10-тонного класса (то есть сопоставимого с Boeing AH-64 Apache), что требует создания новой несущей системы и применения двух мощных турбовальных двигателей (их тип на данный момент не выбран). Эксперты считают, что столь значительный пересмотр конструкции перспективного боевого вертолета вызван требованиями Вооруженных сил Турции.