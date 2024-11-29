Дружественные связи России и КНДР продолжают укрепляться, включая военное сотрудничество. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время официального визита в Пхеньян, на встрече с главой Минобороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем.

«Россия и КНДР – добрые соседи и давние друзья. Ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играют доверительные контакты лидеров наших стран. Итоги исторической встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне этого года продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия. А также обоюдное стремление наших стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки», — заявил Белоусов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Он напомнил, что ключевым результатом саммита в Пхеньяне стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам Белоусова, этот документ призван играть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, снижать риски эскалации, включая применение ядерного оружия, и формировать новую систему евразийской безопасности.

Министр подчеркнул готовность России реализовать все достигнутые договоренности и выразил уверенность, что переговоры в Пхеньяне укрепят стратегическое партнерство двух стран в оборонной сфере.

«Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами. Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнерства в оборонной сфере», — отметил Белоусов.

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль назвал приоритетом «боевую дружбу и взаимодействие» между армиями двух стран.

«Наша армия высоко ценит энергичные обмены и сотрудничество с российскими военными. Убежден, что визит министра обороны России станет ключевым моментом для укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран», — заявил Чхоль.

11:26

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею с официальным визитом, детали которого заранее не анонсировались. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках поездки запланированы двусторонние встречи с руководством военного и военно-политического аппарата КНДР.

В международном аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна, Белоусова встретил его северокорейский коллега, генерал армии Но Гван Чхоль.

Другие детали визита остаются неразглашенными.

Это уже второй визит Андрея Белоусова в КНДР за последние полгода. В июне он сопровождал президента России Владимира Путина, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Договор предусматривает немедленную военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Документ был ратифицирован в ноябре и действует бессрочно.

На фоне этого договора разведывательные службы Украины и стран Запада в октябре сообщили, что Северная Корея отправила в зону конфликта в Украине около 12 тыс. военнослужащих из десантно-штурмовых подразделений. Утверждается, что часть из них уже участвовала в боях на стороне России.

Хотя официальная Москва не подтвердила эти данные, она подчеркнула, что такое участие соответствует положениям стратегического соглашения.

Некоторые западные СМИ связывают разрешение на удары западным оружием по российской территории с прибытием северокорейских военных.